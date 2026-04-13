Detenido un hombre tras la presunta muerte de una mujer con un arma blanca en Córdoba

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por matar a una mujer con un arma blanca en Córdoba, después de haberse atrincherado en su vivienda tras cometer el presunto asesinato.

Según recoge la Cadena SER, el supuesto agresor tiene 65 años y se trata de la expareja de la víctima, que tenía 64 y estaba dentro en el sistema VioGEN. También, según la misma información, el varón contaba con una orden de alejamiento respecto de ella.

Los hechos han tenido lugar a primera hora de la mañana en el barrio cordobés. Fueron agente de la Policía Nacional los que han acudido al lugar, además de los servicios sanitarios del 061. Estos últimos han sido los que dieron traslado de lo sucedido al servicio de emergencias 112 Andalucía, cerca de las 09:10 horas.

-Noticia de última hora, en ampliación-