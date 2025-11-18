Detenido un hombre por el presunto asesinato de su pareja en Murcia: había denuncias previas

Un hombre ha sido detenido en la noche de ayer, acusado del presunto homicidio de su pareja sentimental, en la pedanía murciana de San José de la Montaña. Agentes de la Policía Nacional le han arrestado en la citado localidad, según han informado fuentes de la Delegación de Gobierno en la mañana de este martes.

Uno de los primeros datos que ha trascendido es que sí existían denuncias previas por maltrato de la víctima mortal respecto de su pareja. Concretamente, estas se registraron en tres años: 2008, 2017 y 2018. A pesar de ello, y según las referidas fuentes, actualmente no había en vigor orden de alejamiento alguna.

Delegado del Gobierno en la Región: "El caso está en investigación"

En este sentido, el propio delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, se ha pronunciado sobre el presunto crimen a través de una publicación en su cuenta oficial de X -antes Twitter-. En dicha red social ha adelantado que "el caso está en investigación", pero que "de confirmarse, sería la tercera mujer asesinada por violencia de género en la Región [de Murcia] este año".

Tras confirmar la detención en la pasada noche, Lucas ha mostrado su "más rotunda condena" ante los hechos acontecidos en la mencionada pedanía. Si finalmente lo ocurrido se corresponde con un crimen machista, esa víctima se sumaría a las dos últimas, una mujer de 64 años, asesinada presuntamente por su marido el 16 de septiembre en Cartagena, además de joven de 19 años, que fue asesinada el 26 de octubre en Librilla.

El teléfono 016 atiende de forma gratuita y confidencial a víctimas de violencia machista, las 24 horas y en 53 idiomas. También se puede solicitar apoyo en 016-online@igualdad.gob.es, por WhatsApp en el 600 000 016 o, en el caso de menores, a través del teléfono ANAR 900 20 20 10.

En situaciones de emergencia, se recomienda llamar al 112 o a los teléfonos de Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062). La app ALERTCOPS permite enviar avisos geolocalizados sin necesidad de realizar una llamada.