Detenido un hombre en Rincón de la Victoria (Málaga) acusado de asesinar a su expareja

Un hombre de 61 años ha sido detenido por la Guardia Civil este sábado acusado de asesinar a su expareja, una mujer de 60 años, en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria.

Así lo han informado a Europa Press varias fuentes cercanas a la investigación, quienes han precisado que los hechos han sucedido en la mañana de este sábado en la zona de Cotomar de dicha localidad.

Vecinos han alertado de una pelea de pareja, por lo que desde Emergencias 112 Andalucía han dado aviso a la Guardia Civil, y además se ha informado al Instituto Andaluz de la Mujer. Además, también se han personado efectivos de la Policía Local.

Así, los agentes han encontrado el cuerpo de la mujer con signos de violencia y han detenido a la expareja. Según las fuentes, la principal línea de investigación es violencia machista y no constan denuncias previas.

Dónde pedir ayuda



El teléfono 016 atiende de forma gratuita y confidencial a víctimas de violencia machista, las 24 horas y en 53 idiomas. También se puede solicitar apoyo en 016-online@igualdad.gob.es, por WhatsApp en el 600 000 016 o, en el caso de menores, a través del teléfono ANAR 900 20 20 10.

En situaciones de emergencia, se recomienda llamar al 112 o a los teléfonos de Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062). La app ALERTCOPS permite enviar avisos geolocalizados sin necesidad de realizar una llamada.