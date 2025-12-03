El CEO de Ribera Salud deja la gestión del hospital de Torrejón tras los audios en los que pide aumentar las listas de espera

El grupo Ribera Salud ha anunciado esta noche que su CEO, Pablo Gallart, deja las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón mientras la compañía realiza una auditoría “en profundidad”. El grupo asegura que quiere “garantizar los valores y la ética” y descartar cualquier incumplimiento de calidad asistencial o de la ley.

El comunicado llega después de que EL PAÍS publicara los audios en los que Gallart pide aumentar las listas de espera y descartar procesos rentables para elevar los beneficios.

Las reacciones políticas se han multiplicado tras la reunión del 25 de septiembre en la que Gallart lanzó esas instrucciones. El Gobierno madrileño convocó de urgencia a la gestora del hospital y prometió medidas. Horas después llegó la nota de Ribera.

Pedro Sánchez ha criticado en X el modelo sanitario del PP y ha asegurado que “no vamos a permitir” que se use la enfermedad “como una oportunidad para enriquecerse”. Mónica García ha acusado a Isabel Díaz Ayuso de poner “el dinero por encima de las vidas” y ha adelantado acciones legales. El PSOE madrileño también estudia recurrir a la vía judicial y pedirá la comparecencia de la consejera de Sanidad.

Ribera defiende en su comunicado que la “prioridad absoluta” del grupo y su accionista Vivalto Santé son los pacientes y subraya que la atención mantendrá “la calidad y el rigor de siempre”.