El comercio español de armas con Israel no ha disminuido

Informe 64: “Business as usual. Anàlisi del comerç d’armes espanyol de 2022-23 i arguments per a un embargament d’armes a Israel”

Informe 64: “Business as usual. Anàlisi del comerç d’armes espanyol de 2022-23 i arguments per a un embargament d’armes a Israel”

Tu navegador no tiene un plugin para PDF, puede descargarlo aquí Informe 64: “Business as usual. Anàlisi del comerç d’armes espanyol de 2022-23 i arguments per a un embargament d’armes a Israel”