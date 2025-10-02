El criticadísimo tuit de Nuevas Generaciones del PP sobre la Flotilla que les perseguirá "por los siglos" 

La Global Sumud Flotilla interceptada a las puertas de la Franja por las autoridades israelíes ha supuesto un auténtico tsunami en la política española. Es el tema del día en la actualidad política, siendo el único asunto del que se habla en todos los programas, los Parlamentos y en los pasillos.

Sin embargo, como venía siendo habitual, tras lo ocurrido durante la pasada madrugada en las aguas gazatíes -reivindicadas como propias por Israel- se han evidenciado más si cabe las enormes brechas entre la izquierda y derecha española en este asunto hasta un límite nunca visto desde el inicio de la matanza de Israel sobre la población palestina.

Los reproches de unos a otros se han repetido durante todo el día, las críticas por parte de la izquierda española por la no condena de la derecha a o ocurrido, y las mofas y ridiculizaciones de la derecha ante lo ocurrido con la Flotilla, han sido la tónica del día.

Y en esta lucha por el relato y haciendo caso de los 'mayores', la cantera del Partido Popular no se ha quedado atrás, con una publicación en X que ha indignado a infinidad de personas en la red social.

Con un tuit más que provocativo y burlándose de la Flotilla, la cuenta de X de las Nuevas Generaciones populares ha escrito "se terminó el crucero", en referencia al fin del periplo de la Flotilla en su misión humanitaria por llevar alimentos y víveres a la población palestina.

Apenas unos minutos después de publicar ese tuit, muchísimas personas se han mostrado completamente en contra, tildando el post de algo "inhumano", "inmoral" y de "gran bajeza moral". Algunos han ido a más, y han citado la publicación asegurando que quede "por los siglos de los siglos como ejemplo de inmundicia humana"