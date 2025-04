El Gobierno busca ahora alternativas para revertir la compra de balas a Israel que ha causado una crisis en la coalición

A. Pérez Meca / Europa Press via Getty Images

La compra de munición a Israel y el incremento del gasto en defensa ha provocado tensión interna en el Gobierno de coalición español, con la oposición clara de los ministros de Sumar, grupo de izquierda minoritario en el Ejecutivo presidido por el socialista Pedro Sánchez.

Este miércoles se conoció que el Ministerio español de Interior ha comprado a Israel algo más de 15 millones de balas para la Guardia Civil, después de que el pasado mes de octubre el Gobierno reafirmara que mantenía "el compromiso de no vender ni comprar armamento al Estado israelí desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza". Desde Interior justificaron este cambio de posición en una recomendación de la Abogacía del Estado para no rescindir el contrato de compra, dado el coste que podría suponer debido al avanzado estado de tramitación.

Sin embargo, esta decisión ha provocado las críticas de Sumar y la líder de este partido y vicepresidenta segunda de Gobierno, Yolanda Díaz, exigió hoy al Ministerio del Interior una "rectificación inmediata" y la comparecencia del ministro, Fernando Grande-Marlaska. El PSOE se había comprometido en octubre de 2023 a no comprar ni vender armamento a Israel, tras el inicio de la ofensiva sobre Gaza que deja ya más de 51.000 muertos, y para Sumar la decisión de Interior supone un incumplimiento flagrante de los acuerdos entre los socios. Izquierda Unida aseguró ayer que no descarta ningún escenario si los socialistas no daban marcha atrás y llegó a pedir dimisiones entre sus socios, aunque rebajó el tono con el paso de las horas.

En el caso de este contrato para la Guardia Civil, la Cadena SER -que es el medio que dio a conocer el trámite- ha desvelado este jueves que el Gobierno busca ahora una fórmula alternativa para intentar anular el contrato para adquirir más de 15 millones de balas por valor de seis millones de euros. En un primer momento, desde Interior se aseguró que ya "se habían estudiado todas las posibilidades para anular ese contrato" y que, siguiendo el criterio de la Abogacía del Estado que apostaba por seguir adelante, se optó por formalizar la compra. El proceso estaba muy avanzado y una cancelación supondría pagar el precio del material, sin recibir nada.

"Pero las fuentes del Gobierno consultadas por la SER admiten que se están viendo más alternativas para corregir esa decisión, que en el PSOE admiten que supone un incumplimiento de lo expresado y que genera mucha incomodidad", dice la SER. "En el equipo del presidente del Gobierno entienden el malestar de la formación que lidera Yolanda Díaz, pero rebajan el alcance o las consecuencias para las estabilidad de la coalición. Aseguran que no ha habido mala fe y que ellos son los primeros interesados en cumplir con su palabra", ahonda.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska estudió diferentes opciones, pero al final optaron por no anular el contrato adjudicado a la empresa israelí Guardian Defense & Homeland Security S.A., filial del grupo internacional Guardian LTD Israel, valorado en 6.642.900 de euros para la compra de 15.300.000 balas del calibre 9mm. Finalmente, el contrato se cerró el Miércoles Santo.