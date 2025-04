El Gobierno español formaliza la compra millonaria de balas israelíes que se comprometió a anular

El Gobierno español, ante la ofensiva de Israel sobre Gaza desde el 7 de octubre de 2023 que deja ya más de 51.000 palestinos muertos, se comprometió a limitar el comercio de armas con Tel Aviv. En estos meses, ha habido polémicas sobre si ese mercado seguía, como han denunciado diversos informes, y la respuesta habitual ha sido que se trataba de contratos ya iniciados, negocios en vigor, pero no nuevos.

Ahora, la Cadena SER ha desvelado un nuevo caso polémico: el cierre por parte de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil de un contrato de 6,6 millones de euros en balas israelíes, un proceso cerrado en plena Semana Santa.

Es una historia que ya traía cola: el 29 de octubre pasado, la misma cadena de emisoras informó del plan de esta adquisición, pero de seguido el Ministerio del Interior difundió una nota de prensa en la que reiteraba su compromiso de "no vender o comprar armamento al Estado israelí desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza". La frase es literal, ni venta ni compra. La ministra portavoz, Pilar Alegría, tuvo que hacer frente a preguntas sobre este tema en el Consejo de Ministros y enfatizó la misma idea. "Cuando se tuvo conocimiento de aquella adjudicación se inició rápidamente a rescindir el contrato”, dijo, añadiendo que “el compromiso del Gobierno de España de no comprar y no vender material armamentístico a Israel sigue intacto”.

Sin embargo, la noticia conocida hoy desmiente esa nota y esas declaraciones, porque la SER ha confirmado la compra.

Tras barajas diversos proveedores, Interior ha mantenido el contrato, que en concreto se hizo con la firma israelí Guardian Defense & Homeland Security S.A., una filial del grupo internacional Guardian LTD Israel. Dicho contrato está valorado en 6.642.900 de euros para la compra de 15.300.000 balas del calibre 9mm. La compra quedó formalizada el pasado 16 de abril, Miércoles Santo.

"El historial de la licitación que figura en la Plataforma de Contratación del Sector Público confirma que el Ministerio del Interior nunca llegó a anular ese contrato", detalla la SER. La "única decisión" fue la "rectificación de la adjudicación" realizada el 11 de diciembre de 2024, "una simple modificación técnica en el nombre del adjudicatario de tal forma que “donde se decía ' Guardian Homeland Security S.A' ahora se dice ' IMI SYSTEMS LTD – Adjudicatario y Guardian Homeland Security S.A. – figura como representante”, aunque el NIF que figura siendo el mismo. IMI Systems fue adquirida por Elbit Systems, una empresa gubernamental perteneciente al Ministerio de Defensa del Estado de Israel y “una de las cuatro industrias más grandes de Defensa de Seguridad en Israel”, como recoge en su web Guardian Homeland Security, que opera como su representante en España".

Tanto Interior como la Guardia Civil han defendido que este procedimiento "venía de lejos", pero los documentos consultados por la SER desvelan que la licitación se inició el 23 de febrero de 2024, "es decir, un mes después de que el ministro de Exteriores asegurase en la SER que España había acordado un "embargo total" de armas al Israel zanjando que "desde el mismo día 7 de octubre de 2023 no se produce ninguna operación de venta de armamento a Israel”. Es más, "la adjudicación se cerró el 21 de octubre de 2024, es decir, un día antes que Sumar enviase una carta al Ministerio de Defensa exigiendo a Robles que "se cancelen de manera inmediata" los contratos de compra de armas a Israel - la adjudicación se publicó en el portal del contratante el 22 de octubre-", ahonda.

¿Por que se ha hecho, tras un semestre buscando fórmulas alternativas? ¿Por qué no se ha roto el contrato? Porque se hizo caso a la Abogacía del Estado que, según explican fuentes de Interior, "desaconsejó la rescisión en la fase de tramitación, ya muy avanzada" por "las consecuencias derivadas de esta decisión unilateral". Los expertos en contratación pública consultados por la SER coinciden en que haber anulado el contrato en esa fase de la licitación - ya había sido adjudicada- supondría que el Gobierno debería pagar una costosa indemnización a la empresa israelí.

La compra se ha cerrado, al fin, con una firma que es habitual suministradora del Gobierno español. Por ejemplo, el pasado 13 de enero, la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil adjudicó a la compañía el suministro de repuestos para pistolas y fusiles Ramón (Emtan MZ-4P), para diversas Unidades de la Guardia Civil por un valor de 14.995,60 euros más. Munición aparte, las pistolas 'Ramón' que usa la Benemérita también son fabricación israelí (en este caso, de la empresa Emtan), aunque han sido criticadas por varias asociaciones profesionales porque se "encasquillaban".