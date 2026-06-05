Gabriel Rufián reanuda su ronda de contactos y realizará un acto junto a Mónica Oltra el 19 de junio en Valencia 

Se reanuda la ronda de contactos de Gabriel Rufián con diferentes líderes de la izquierda española. Después de que comenzase en Madrid con Emilio Delgado y prosiguiera en Barcelona junto a Irene Montero, toca el turno de pisar Valencia junto a Mónica Oltra. La expresidenta valenciana y líder de Compromís estará junto al portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso el próximo 19 de junio a las 19 horas en el Parc de Capçalera después de varias semanas desde el último acto. Como es de sobra conocido, la intención de Rufián es conseguir presentar a la ciudadanía progresista una izquierda alternativa que sea capaz de frenar a la extrema derecha.

El encuentro tendrá el lema de "Espai de trobada" o, en otras palabras, espacio de encuentro. En el caso de Oltra, también apareció junto a Irene Montero y Sira Rego el pasado 14 de abril, todo bajo una premisa común: reorganizar el espacio de la izquierda para ofrecer al espacio progresista una alternativa.

El acto tiene una particularidad trascendencia debido a que se trata de la primera ocasión en la que Rufián se presenta ante la ciudadanía después de la afirmación de que "estaría dispuesto a encabezar una lista" para la izquierda alternativa. Sin embargo, las complicaciones de su estrategia siguen siendo las mismas que hace unas semanas. Aunque es de sobra conocida su intención, por el momento parece que carece del apoyo de su partido, Esquerra Republicana, así como de diferentes izquierdas soberanistas del resto del Estado como EH Bildu o BNG.

Después de iniciar esta ronda con Emilio Delgado —Más Madrid— en la capital y con Irene Montero —Podemos— en Barcelona, ahora hará lo propio con Mónica Oltra —Compromís— en Valencia. Por ahora, el partido que más ha apostado por la fórmula de Rufián es la formación morada. "Creo que es un buen tándem, dos figuras de referencia en la izquierda que serían capaces de plantar cara a la extrema derecha", aseguró Ione Belarra.

La estrategia de Gabriel Rufián se basa en un concepto básico que plasmó desde el primer día: el problema de la izquierda es la izquierda estatal. "La izquierda no es el problema, el problema es la izquierda estatal. En todos los lugares donde se presenta la izquierda soberanista, esta crece y saca buenos resultados: EH Bildu, Compromís, BNG, la Chunta, Más Madrid... Es momento de las izquierdas soberanistas", dijo en el teatro madrileño Galileo Galilei.

Por el momento, la conjunción de las izquierdas todavía está en fase embrionaria y el propio portavoz de ERC reconocía la complejidad: "Sería el mayor sacrificio y acto de generosidad de la izquierda en lo que llevamos de democracia". Por el momento, hay una nueva parada; en esta ocasión, en Valencia junto a Mónica Oltra.