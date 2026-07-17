Reyes Maroto: "Quiero empezar a ganar y no volver a empezar de cero, que es algo que claramente nos ha penalizado"

La exministra Reyes Maroto (Medina del Campo, 52) es la única miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez que no ha hecho perder apoyos al PSOE una vez dejó el Gobierno para presentarse en territorios, en su caso en la ciudad de Madrid hace ahora tres años y medio. Maroto asume su derrota, pero al mismo tiempo se muestra orgullosa de haber logrado que, al contrario que ha sucedido en otros lugares, consiguiera subir de los ocho a los once concejales. Ese ascenso es, entre muchas otras cosas, lo que la ha impulsado a quedarse en Madrid, donde parece tener una asignatura pendiente: ganar y gobernar.

Pero antes, este domingo, Maroto tendrá que vencer a su hasta ahora mano derecha, Enma López, en las primarias del PSOE a la Alcaldía de la ciudad. La candidatura de López, portavoz adjunta en el Ayuntamiento, pilló a muchos socialistas por sorpresa. En un principio, Maroto se sintió molesta, pero ahora, a dos días de la votación, lo ve distinto. "Quizás las formas a la hora de presentar su candidatura no fueron las correctas, teniendo en cuenta que es mi mano derecha y que hemos empezado este proyecto juntas, pero dicho lo cual, máximo respeto", asegura la actual portavoz socialista en Madrid.

Quedan apenas dos días para las primarias, ¿cómo está?

Muy tranquila, ilusionada y con ganas de que la militancia vaya a votar el domingo, y de que me vote. Tenemos un proyecto que ilusiona, un proyecto de izquierdas que tiene la base y las raíces en el trabajo de las agrupaciones, la militancia y el conjunto de la ciudadanía con la que hemos tejido redes en estos tres años y medio desde el Ayuntamiento de Madrid, un proyecto que hará que el PSOE enfrente reforzado unas elecciones en 2027. De eso van las primarias.

Durante estos tres años y medio, ¿esperaba en algún momento verse ahora así, afrontando unas primarias para volver a liderar al PSOE en Madrid?

Bueno, es que es algo muy importante. El proceso en el que estamos ahora es un proceso que yo le recomiendo al PP, porque las primarias de un partido lo que hacen es reforzar al proyecto y reforzar la futura candidatura. Afronto esto con muchísima serenidad, con responsabilidad, con el trabajo hecho, pero también con mucha ilusión, porque creo que esto le viene muy bien a la militancia.

¿Esperaba que su portavoz adjunta, Enma López, diera el paso para presentarse a las primarias y que, además, lograra los avales para hacerlo?

Las primarias son un proceso en el que cualquier militante puede presentarse. Por lo tanto, máximo respeto. Yo sí he dicho que quizás las formas a la hora de presentar su candidatura no fueron las correctas, teniendo en cuenta que es mi mano derecha y que hemos empezado este proyecto juntas, pero dicho lo cual, máximo respeto. Yo confío en que la militancia me elija. El compromiso con este proyecto, el que me haya quedado, esa confianza que traslada toda la candidatura en que podemos ganar a Almeida es algo que creo que nos refuerza. Empezar de cero cada cuatro años es algo que no solo la militancia, sino la ciudadanía, nos reprochaba y por eso perdíamos elecciones. Yo prefiero ganar. Quiero empezar a ganar y no empezar de cero, que es algo que claramente nos ha penalizado.

¿Qué es lo que ha fallado en el PSOE para que cada cuatro años, como dice, se haya tenido que cambiar de candidato o candidata? ¿Por qué no se llegaba a la ciudadanía?

Yo puedo hablar de lo que viví, que es cuando me vine en 2023, que fue a construir un nuevo proyecto para el PSOE en Madrid. Asumí una responsabilidad que era cambiar una inercia de perder elección tras elección. Perdimos, pero creo que hubo un cambio muy importante y es que después de muchos años recuperamos concejales. Eso me dio la fuerza y la valentía, que hay que tenerla, para estar al frente del PSOE en Madrid, pero sobre todo las ganas, teniendo lo que tenemos enfrente, que es la antipolítica. Si algo he reprochado al alcalde y al PP es que no hablamos de la política, no confrontamos proyectos, programas, porque ellos recurren constantemente a la crispación, incluso al insulto. Yo quiero desterrar esa antipolítica. Los madrileños no se merecen una política que se convierta en falta de respeto. Yo aprendí de un gran maestro, que es Ángel Gabilondo, con quien me embarqué en esta aventura, dejando una faceta profesional de muchos años, la universidad que tanto añoro, pero para hacer que la política fuera un instrumento para cambiar la vida de la gente. Además, he gobernado cinco años y medio en un Gobierno maravilloso, uno que le sienta muy bien a Madrid. Ellos hablan de sanchismo... Pues el sanchismo le sienta muy bien a Madrid. El Gobierno de Pedro Sánchez aporta a las arcas madrileñas 2.800 millones de euros que no es solo dinero, son servicios públicos, obras, equipamientos, calidad de vida... Es un aval hablar bien no solo del presidente sino del Gobierno del presidente Sánchez. El otro día contaba las cosas que se habían conseguido cuando yo estaba en el Gobierno, como la ampliación de Bicimad, la renovación de los mercados, vivienda pública en el Cañaveral, en el Ecobarrio del Puente de Vallecas, la recuperación y rehabilitación de zonas como Puerto Chico, el poblado dirigido de Fuencarral... Si todas estas cosas las hemos conseguido desde el Gobierno de España, ¿qué no podríamos hacer si gobernamos en el Ayuntamiento? Pues es lo que quiero hacer.

Hay quien dice que usted es la candidata de Pedro Sánchez y Enma López una suerte de outsider, alguien ajena al aparato.

Enma López no solo está en el grupo municipal socialista, si es que a eso le podemos llamar aparato, sino que hasta hace una semana estaba en la Ejecutiva Federal, al lado del presidente. Yo creo que las dos nos presentamos sabiendo que somos dos militantes más, que tenemos ilusión y que queremos ganar las elecciones en 2027, cada una con su proyecto y sus fortalezas, algo que las dos tenemos. No podemos permitirnos mirarnos hacia adentro. Tenemos que mirar a la ciudadanía y decirle lo que queremos hacer para 2027. Por ejemplo, a los jóvenes, que se juegan mucho en el año 2027, se juegan el derecho a vivir en esta ciudad. Por eso, yo quiero llevar en mi programa electoral un Plan Municipal de Emancipación Joven. No puede ser que los jóvenes en Madid no se puedan emancipar hasta los 30 años. Ahora mismo no pueden vivir, solo sobrevivir. Ahora no hay un proyecto de ciudad, sino uno para perder talento. Yo me comprometo a que la vivienda joven sea uno de los grandes ejes de mi política de vivienda, pero también quiero reforzar los programas de prevención de salud mental y los programas de ocio saludable.

Ahora que habla de vivienda, en Madrid no parece ya suficiente la declaración de zona tensionada, algo que tampoco quiere hacer el PP. ¿Qué habría que hacer para que se pueda vivir en esta ciudad sin destinar más del 30% del salario al pago de la vivienda?

No es suficiente; es necesario, pero claramente la política de vivienda es compleja, debe tener diferentes medidas transversales y es importante tejer alianzas, alianzas con la Comunidad y el Gobierno, que es algo que el PP no está haciendo. Hablamos de topar alquileres porque hay un instrumento, que es la declaración de zona tensionada, pero también hablamos de expulsar a Airbnb, que es lo que hace el Ayuntamiento de Barcelona, no autorizando más licencias y no renovando las que se van a actualizar. Eso es valentía, eso es hacer políticas de vivienda de izquierdas. También hablamos de no especular con suelo público, que es lo que hace Almeida. El PP ha vendido 127 parcelas donde podrían haberse construido 10.200 viviendas para los jóvenes. Hemos perdido ese patrimonio público de vivienda y yo lo quiero recuperar. Me comprometo a no vender ni un metro cuadrado de suelo público y también a anular el Plan Expulsa. Yo lo llamo así, no Plan Reside, porque es un plan que ha permitido vender edificios enteros, haciendo que los vecinos tengan que irse para que solo vengan turistas, y primero deben estar los vecinos. Por supuesto, Madrid también es una ciudad para visitar, y necesitamos también que, como ciudad cosmopolita y destino internacional, se abra al mundo, pero también hay que implementar una tasa turística, porque los turistas deben también aportar al modelo de sostenibilidad de los servicios públicos. Si soy alcaldesa pondré esa tasa, y lo haré para hacer cosas como las que hace el alcalde de Barcelona, que es climatizar los colegios. ¿Por qué no se está haciendo? Por falta de voluntad política, no por falta de competencias. Si Madrid quiere abordar el cambio climático, tiene que hacerlo logrando que los colegios no sean hornos y sean espacios de confort térmico. Los toldos de sol son la mejor metáfora de la política climática de Almeida: más dinero y menos sombra. Yo quiero más sombras, espacios saludables donde se puedan reducir las olas de calor, refugios climáticos, y recuperar espacio para los peatones, porque ahora mismo el 80% del espacio público lo ocupan los coches. Para eso, hay que invertir en transporte público. No solo poniendo más autobuses, sino también con una propuesta innovadora que tienen otras ciudades, un nuevo servicio, el bus de barrio, que interconecte barrios en el mismo distrito o distritos fuera de lo que es la almendra central.

Antes recordó que, durante estos últimos años, Enma López era su mano derecha. ¿Hay realmente tantas diferencias entre sus proyectos?

Yo cuento el proyecto que llevamos construyendo estos tres años y medio, que tiene su base en el trabajo que se había hecho ya en agrupaciones, militancia, en los barrios... Cuando una llega no se empieza de cero, pero creo que sí hay ya una impronta que he dejado tanto yo como mi equipo, en el que también estaba Enma, que ha sido no solo portavoz adjunta sino también portavoz de Economía, Presupuestos... Su legado también es muy importante y desde luego hay que ponerlo en valor. Pero quien tiene que contar en qué se diferencia su proyecto es ella, yo cuento el que puedo defender, esa agenda del cambio que presentamos en enero, con documentos que representan un proyecto de izquierdas: un Madrid de la igualdad de oportunidades que rompa la brecha entre distritos, un Madrid feminista... En 2027 las mujeres tienen en su voto el defender sus derechos y sus libertades frente a lo que nos trae el PP, que es por ejemplo la ley del Concebido No Nacido, un ataque a nuestra libertad, al aborto. Ahí tenemos un elemento de movilización importante, como también lo es la población migrante. Donde nosotros damos derechos y esperanza con un proceso de regularización, el PP está boicoteándolo, usando el miedo, la señalización y la discriminación para considerar que estas personas tienen que irse. Están haciendo el discurso de Vox, el de la ultraderecha. Estamos en un momento de mucha esperanza para cambiar Madrid, para recuperar Madrid. Mi proyecto apela a esas mayorías. Ese es el proyecto que defiendo, un proyecto de izquierdas.

Se da por hecho que José Luis Martínez-Almeida repetirá como candidato del PP, sin disputa interna. Pase lo que pase este domingo, gane usted o Enma López, ¿habrá unidad a la interna del PSOE de cara a 2027?

Después de las primarias sin duda saldremos reforzados. Ambas candidaturas tenemos un objetivo, que es ganar las elecciones de 2027. Las primarias son un ejercicio de democracia interna que nos está sentando muy bien, porque hace que la militancia también tenga responsabilidad con su voto, pero luego con el proyecto que gane. Una vez pase las primarias, lo haremos con más fuerza si cabe para ganar las elecciones, que es lo que el PSOE, como partido de gobierno, quiere.

¿Contarán la una con la otra el día después de las primarias?

Somos personas que nos respetamos, candidaturas muy fuertes. Nosotras vamos a salir a ganar al PP y contaremos con los mejores. El que esté disponible, quien tenga ganas e ilusión por aportar desde luego estará en el proyecto de Reyes Maroto.

Reyes Maroto, tras su entrevista con El HuffPost. MANOLO ORELLANA

Al igual que se da por hecho que Almeida repetirá como candidato, también se entiende que si la derecha pierde el Gobierno será por una posible alianza entre el PSOE y Más Madrid. ¿Cómo es su relación con los de Rita Maestre?

Es muy buena. Yo tengo además ya experiencia de Gobierno con Podemos, con quienes estuve cuatro años gobernando. Ahora Más Madrid está también en el Gobierno de España y funciona muy bien, sienta muy bien a España y a Madrid. Por tanto, máximo respeto. Estoy segura de que, como yo, saldrán a ganar, y una vez que se vean los resultados, pues se hará un Gobierno de progreso con la misma humildad y responsabilidad con la que se ha hecho para que España avance.

No sé si ha hablado con Pedro Sánchez sobre la fecha electoral. ¿Le parecería bien que se hiciera un superdomingo electoral?

Es una decisión del presidente, pero yo tengo claro que tenemos que movilizar a los madrileños y a las madrileñas para que en julio de 2027 voten al PSOE. Hay un umbral, que son los 400.000 votantes que apoyaron al PSOE en las generales, pero no lo hicieron en las municipales, pero yo no quiero llegar solo a esos 400.000. Para ganar al PP tenemos que ser muy ambiciosos. Por eso les hablaré a ellos, pero también a los defraudados con las políticas del PP. No creo que haya mucho trasvase del PP al PSOE, pero sí hay una desmovilización en el PP que al PSOE le vendrá muy bien, como les vino bien a ellos que se desmovilizara la izquierda. Hay muchas políticas que ha hecho Almeida que afectan a sus propios votantes, como lo del Bernabéu, el Cantón de Montecarmelo o la última chapuza que ha sido el centro acuático de San Blas, un proyecto de ciudad que se ha convertido en un nuevo pelotazo en lugar de en un servicio público necesario como, por ejemplo, un equipamiento deportivo.

Cuando se votó el calendario de las primarias en el Congreso Federal del PSOE, la actualidad estaba marcada por el caso Zapatero. ¿Cree que los casos de corrupción, o el asedio judicial, pueden afectar a las elecciones en Madrid?

Los madrileños tenemos que movilizarnos no tanto por el ruido mediático sino apelando a las políticas que realmente importan. La campaña debe tener que ver con su bolsilla, con políticas que mejorarían su vida, como el PSOE está haciendo ya desde el Gobierno de España con las pensiones, la reforma laboral o el escudo social, todas ellas medidas en las que el PP ha votado en contra. La campaña debe apelar a eso y a lo que nos jugamos, y salir un poco del ruido, que es lo que usa el Partido Popular para no hablar de gestión, proyecto ni programa. Ahí es donde el PSOE tiene mucho que ganar, pero sobre todo la ciudadanía de Madrid.

Este sábnado 18 de julio se cumplen 90 años del golpe de Estado que desembocó en una guerra civil. ¿Cuál sería su política de memoria en la ciudad?

Dentro de la Ejecutiva en Madrid tengo una secretaría de Memoria Democrática. Hay algo que, por ejemplo, debemos recuperar claramente, que es el Memorial de la Almudena, destrozado por Almeida en una de esas primeras decisiones que tomó para borrar la memoria. Nosotras estamos muy orgullosas de la memoria, que forma parte de la historia. Es muy importante que los madrileños se reconozcan en un pasado que puede ser doloroso, pero del que salimos reforzados con una democracia que hoy nos sienta muy bien, con una ciudad vanguardia de ámbitos como el orgullo. La memoria nos sirve para ser mejores y para hacer mejores políticas.

El día de las primarias coincide con la final del Mundial... ¿Cómo compaginará ambos eventos?

¡Maravilloso día! Claramente no estaba en la agenda, pero si España ha llegado a la final es porque vamos a ganar. Yo espero celebrar no solo la victoria de la Roja, sino mi victoria. Veremos el partido y ojalá podamos celebrar las dos victorias.