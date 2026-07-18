"Jueces al rescate"

Poco duró la alegría en el palacio de la Moncloa. En el equipo de Pedro Sánchez había verdadera expectación por conocer la decisión de la Justicia europea respecto a la ley de amnistía. De fondo, la posibilidad de que Carles Puigdemont regrese pronto a España sin ser detenido, en el marco de sus acuerdos de legislatura. Y el veredicto de TJUE el jueves, considerando que la amnistía no choca con la legislación europea, fue entendido como un auténtico espaldarazo.

Ahora, en Moncloa esperan algún gesto de acercamiento por parte de Junts, aunque de momento todo sigue igual. "No estamos ni peor ni mejor que ayer", reconocen las fuentes consultadas. Aunque Puigdemont está "más cerca" de evitar los tribunales, en el plano parlamentario los puentes siguen rotos. De hecho, la próxima semana se vuelve a votar la senda de déficit en el Congreso y el Ejecutivo teme una nueva derrota. "No" hay cambios, admiten las fuentes consultadas por El HuffPost.

En Junts corroboran que no hay avances. "Lo del TJUE es una victoria rotunda de Cataluña, no del PSOE. Que no se pongan una medalla", aseguran. Y enfatizan que Puigdemont aún no puede pisar suelo español. De hecho, el Tribunal Constitucional descarta tomar una decisión antes de septiembre y faltaría luego la decisión final del Supremo. Un marco que lleva a los independentistas catalanes a zanjar que los Presupuestos "nacen muertos" por mucho que quieran "vender otra cosa".

Así, el presidente concluye el curso político sin una mayoría parlamentaria a su lado pese a su compromiso de presentar y llevar a votación las cuentas públicas. Y si fracasa en este cometido, el PNV ya le ha enseñado el camino hacia unas elecciones anticipadas, incluso antes de que concluya el año. "No hay discusión en que serán en 2027", replican en Moncloa ante los rumores. Esto es, o antes de los comicios autonómicos y locales de mayo o cuando formalmente tocaría las urnas, dentro de un año.

"Se han pasado de frenada"

La decisión el TJUE fue la única alegría para el presidente en una semana frenética en lo judicial que impactó de lleno a su entorno directo. Su hermano David Sánchez fue condenado por la Audiencia de Badajoz a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación mientras que la de Madrid corroboró el juicio por dos delitos a su mujer, aunque le devolvió el pasaporte. "En lo personal no está bien, nadie lo estaría", precisan en el Ejecutivo.

"Jueces al rescate", se revolvía un ministro. En el Gobierno dicen estar convencidos de que la operación "para derribar" a Sánchez es real y no existen las causalidades. "Que el TJUE trae una buena noticia, pues ahí está la Audiencia de Madrid", apuntan las fuentes consultadas, en línea con lo expresado por Óscar Puente públicamente. Una tesis que comparten algunos de sus socios parlamentarios como ERC o Bildu.

Si bien, los distintos cargos consultados en el PSOE creen que "se les ha ido de las manos con la estrategia" -en la que incluyen desde al PP a jueces y fiscales pasando por la Guardia Civil- y ello está provocando un efecto boomerang "cohesionando a la izquierda". "Solo hay que atender a lo que piensa la mayoría de españoles sobre la independencia judicial, se han pasado de frenada", sostienen también en Ferraz.

El PP: "Legislatura fallida"

En el Partido Popular interpretan que, más allá de las consignas del PSOE, las generales arrojarán un resultado definitivo contra Sánchez, se celebren cuando se celebren. "El bloque de la derecha está en su récord histórico", afirman, incluyendo a Vox en la ecuación. Como publicó este periódico, en Génova asumen que Santiago Abascal es un "aliado natural" y que si no suben más en las encuestas es porque "la gente quiere encerrarles, no ganarles… eso es lo que han provocado". Y de ahí el ascenso de la extrema derecha.

Alberto Núñez Feijóo hará balance antes que Sánchez, el próximo miércoles, según avanzan las fuentes consultadas por El HuffPost. "Sin presupuestos, sin leyes y rodeados de corrupción", resumen en el principal partido de la oposición sobre el Gobierno. Internamente, el jefe de la oposición ha pedido a los suyos estar en alerta por si los acontecimientos se precipitan. "Lo que nos han trasladado es que estemos preparados por si todo se precipita", desvela un barón territorial. "El PNV ya avisó de que las generales podrían ser a finales de 2026".