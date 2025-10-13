El juez Peinado prorroga su investigación a Begoña Gómez hasta el 16 de abril

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado prorrogar otros seis meses, hasta el 16 de abril de 2025, la investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias y otros delitos, al considerar que aún quedan diligencias pendientes de practicar que "difícilmente pueden ser cumplimentadas" antes del 16 de octubre, fecha límite actual de la instrucción.

La causa, que arrancó en abril de 2023 a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias, ha incorporado desde entonces nuevas imputaciones y delitos, entre ellos intrusismo, apropiación indebida y malversación. Junto a Begoña Gómez están también investigados su asesora Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés, vinculado a contratos públicos, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Según el auto judicial, entre las diligencias pendientes figura un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los convenios firmados por la Universidad Complutense de Madrid relacionados con el máster de Transformación Social Competitiva, codirigido por Gómez, así como su vinculación con otras cátedras extraordinarias.

El juez también ha solicitado a la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense y a Amazon que remitan correos electrónicos vinculados a los dominios del máster. A Presidencia del Gobierno le ha requerido información sobre las personas que han ejercido como Secretario General desde julio de 2018, así como datos sobre quiénes han autorizado y ordenado pagos a Cristina Álvarez y los correos electrónicos enviados desde la cuenta oficial asignada a Begoña Gómez.

Además, el magistrado recuerda que aún debe resolver sobre las peticiones de archivo o nuevas diligencias planteadas en las últimas vistas, y que determinarán la imputación final de los investigados. En caso de llegar a juicio, será un jurado popular quien los juzgue.

Peinado también recoge en su resolución la reciente decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que le ordenó integrar en la causa principal la investigación por malversación y no llevarla como una pieza separada. A este respecto, el juez asegura que está pendiente de adoptar “las resoluciones oportunas para acomodar las actuaciones”.

La investigación gira en torno a si Begoña Gómez pudo influir a favor de las empresas de Barrabés y si su asesora, pagada con fondos públicos, desempeñó tareas en beneficio exclusivo de Gómez, más allá de su cargo oficial.