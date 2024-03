La sede del PP pagada en B y el piso del novio de Ayuso fueron escrituradas por el mismo notario

El notario que escrituró el piso del novio de Isabel Díaz Ayuso, comprado en julio de 2022 es el mismo que hizo las escrituras de la compra de la sede del PP Génova 13 en 2006, según ha podido saber El HuffPost. En ese inmueble se encuentra tanto la sede nacional del partido como del PP de Madrid que preside la dirigente regional.

El piso de Alberto González Amador, y en el que reside Isabel Díaz Ayuso, fue comprado en julio de 2022 y registrado un año después, dos días antes de que Babelia, la sociedad del empresario que le asesoró durante su investigación fiscal hiciera lo mismo. Es el mismo notario, J.M.P.G, que hizo lo propio con Génova, 13.

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid fue investigada por la Agencia Tributaria por un supuesto fraude fiscal que acabó reconociendo para tratar de evitar que el tema escalara y tuviera que acudir a los tribunales como investigado. La oposición en bloque reclamó hace una semana a la presidenta Ayuso que explicara si la compra del piso se produjo con dinero defraudado a la Hacienda Pública.

Las escrituras de una sede manchada por la corrupción

Es el mismo notario que escrituró la sede nacional del PP, pagada con dinero negro según una sentencia de la Audiencia Nacional de 2021.

El fallo recalcaba la existencia de una caja B en el partido con la que se pagó parte de las obras de la sede nacional provocando que se condenara al PP como responsable civil subsidiario de 123.669 euros por el impuesto de Sociedades de Unifica de 2007.

El fallo explicaba que en 2005 el PP decidió acometer la remodelación del edificio en el que está la sede del PP nacional y la del PP de Madrid, para lo que se contrató a Unifica. La gestión de las obras fue asumida por Luis Bárcenas, que afectaba a varias plantas, sótanos, garajes y otras salas, En concreto, los trabajos duraron cinco años, de 2005 a 2010.

Primero el PP emitía uno o varios presupuestos para las obras de cada planta y, una vez terminada la obra, se emitía la certificación final cuyo importe constituía la base imponible de la factura que recogía las reformas.

Según la sentencia, "una parte de los pagos correspondientes a dichas obras serían abonados con los fondos B que aquel gestionaba, pactándose la aplicación de un descuento por parte de Unifica de entre un 7% y un 8% del importe de los trabajos abonados con tales fondos, con el consiguiente ahorro tanto para el PP como para UNIFICA en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”.

En la contabilidad oficial del PP remitida al Tribunal de Cuentas no figuraban los pagos en dinero negro, condenado al PP por “ocultar a la Hacienda Pública la percepción de los referidos pagos en B, eludiendo sus correspondientes obligaciones tributarias”.

El PP y la empresa mencionada acordaron simular el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales elaborando diferentes documentos, que no se correspondían con la realidad de los hechos. “El importe total de las cantidades abonadas por el acusado Sr. Bárcenas a Unifica por las obras efectuadas en la sede central del PP (c/ Génova, 13 de Madrid), al margen de la facturación y la contabilización oficial, y no declarados a la Hacienda Pública, ascendieron a 1.072.000 euros”, concluía la Audiencia Nacional en la sentencia de hace tres años.