El PSOE pide el cese del director de Canal Sur por "tapar la responsabilidad" de Moreno en el escándalo del cribado

El PSOE de Andalucía ha exigido este jueves el "cese inmediato" del director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, por el "uso indecente" de los informativos de Canal Sur Televisión y Radio para "tapar la responsabilidad" del presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "en el escándalo del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía".

Así lo ha reclamado el PSOE-A en un comunicado en el que critica la "grave manipulación" que ha sido denunciada por el Consejo Profesional de la RTVA, "máximo órgano de representación de sus trabajadores", al que el Partido Socialista manifiesta su "apoyo y defiende su profesionalidad frente a una Dirección de Informativos al dictado del PP que también debería dimitir".

El parlamentario socialista Mario Jiménez ha afirmado que la televisión y la radio pública andaluzas "han seguido en todo momento el dictado del Gobierno del PP en esta crisis sanitaria, al rescate siempre de Moreno Bonilla", silenciando incluso a las mujeres denunciantes, que han sido entrevistadas en programas de todas las cadenas nacionales salvo en Canal Sur, la televisión y la radio que pagan con sus impuestos", según ha remarcado.

"Canal Sur ha informado tarde y mal de las denuncias de la Asociación Amama, cuatro días después, cuando el presidente de la Junta entró en el tema y siempre siguiendo el argumentario político del PP, silenciando las denuncias de las mujeres víctimas, de la Fiscalía, del Defensor del Pueblo Andaluz y de la Asociación del Defensor del Paciente", ha sostenido Mario Jiménez.

Para el diputado socialista, la cobertura informativa por parte de Canal Sur de esta "grave negligencia sanitaria" del Gobierno de Moreno, que ha sido "portada en todos los medios de comunicación nacionales", ha sido "un ejercicio de propaganda insoportable desde el punto de vista democrático".

Según Mario Jiménez, la Dirección de Informativos de Canal Sur ha informado de este "escándalo" porque "no le ha quedado más remedio, porque era inaudito que ante un asunto de esta magnitud la radio y la televisión públicas de Andalucía permanecieran mudas".

"Silencios clamorosos"

Los socialistas también han denunciado que "se han producido silencios clamorosos en los informativos de Canal Sur". En este sentido ha puesto varios ejemplos como que "no se ha aludido a que estas negligencias se conocían desde hace tres años (..) ni a las declaraciones de Moreno Bonilla en las que "sostenía que no se informaba a las mujeres para no generarle 'ansiedad', o cuando desde la Consejería "llamó 'alarmistas' a las mujeres denunciantes".

Ha censurado que tampoco se ha realizado en la RTVA "ningún reportaje humano sobre el miedo, la incertidumbre y el drama vivido por estas 2.000 mujeres; se ha ocultado el contundente comunicado de Amama del pasado fin de semana censurando la negligencia de la Junta, demandando transparencia y exigiendo la asunción de responsabilidades; ni se informó de la convocatoria de una concentración ante las puertas del SAS para el 8 de octubre, ni de nuevos casos que han ido conociéndose en otras provincias".

Por todo ello, el PSOE-A sostiene que Canal Sur "está blanqueando los fallos clamorosos del Gobierno andaluz y haciendo de correa de transmisión de consignas y bulos, para tapar las vergüenzas de la mala gestión sanitaria del gabinete de Moreno Bonilla", y exige "el cese del Director General de la RTVA y de la Dirección de Informativos".