El Supremo abre otra causa a Alvise por acoso a dos de sus eurodiputados 

El Tribunal Supremo ha abierto la cuarta causa penal contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso a los dos eurodiputados que concurrieron con él en el partido Se Acabó la Fiesta (SALF) en las elecciones europeas de 2024 y que después rompieron con su formación.

Se suma así a las tres causas abiertas que Alvise tiene en el Supremo, en las que ya ha declarado. Una por presuntos delitos de falsedad e injurias por difundir una PCR falsa del exministro y presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa en 2021; y otra por difundir los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.

La tercera causa, la más importante, es por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros para su campaña electoral.