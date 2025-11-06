ENCUESTA: Tras el 'no' de Junts a las leyes del Gobierno, ¿crees que la legislatura está acabada?

Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, el 6 de noviembre de 2025.

Este jueves la portavoz de Junts en el Congreso, Miríam Nogueras, ha anunciado este jueves que su partido ha registrado ya enmiendas a la totalidad a todas las leyes que el Gobierno tiene presentadas y que piensa hacer lo mismo con todas las que lleve al Parlamento en el futuro, algo que incluiría los Presupuestos.

En concreto, se han registrado enmiendas a la totalidad a 25 leyes y no votará a favor de 21 que están acabando su tramitación, además de las que se pueda presentar el Gobierno en el futuro. De esta manera, aseguran, queda "bloqueada" la legislatura.

"La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada, ha subrayado Nogueras. "Pedro Sánchez no podrá aprobar los Presupuestos ni normas como la 'Ley Bolaños' o la 'Ley Begoña", ha incidido.

Por su lado, el Ejecutivo ha señalado que mantiene su mano tendida a Junts y ha reiterado que siempre cumple con sus compromisos.

¿Tú qué piensas? ¿Estamos abocados a elecciones más pronto que tarde? ¿Crees que no? Deja tu opinión en nuestra encuesta:

Pincha aquí para votar si no ves la encuesta correctamente.