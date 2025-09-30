Encuesta | ¿Qué te parece que la nueva ley contra la violencia vicaria prohíba que los agresores publiquen detalles de sus crímenes, como pasó con José Bretón?

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria, que incluye esta forma de violencia machista como delito en el Código Penal y reconoce como víctimas no solo a los hijos e hijas menores, también a familiares y parejas de las mujeres.

La norma, impulsada por el Ministerio de Igualdad, en colaboración con otros departamentos como Juventud e Infancia y Justicia, es la primera ley integran sobre esta cuestión y define la violencia vicaria como "aquella que, con el objetivo de causar dolor y sufrimiento a las mujeres, puede ejercerse sobre los hijos e hijas o descendientes", personas menores de edad sujetas a su guarda y custodia, ascendientes, hermanos y parejas o antiguas parejas de la víctima.

El texto introduce en el Código Penal, además, una pena accesoria para la prohibición de que los agresores vicarios difundan públicamente detalles de sus crímenes y evitar así que se repita lo que sucedió con el asesino José Bretón y el libro El odio, cuya publicación detuvo Anagrama.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que esta ley vuelve a poner a España "a la vanguardia de las políticas de defensa de la igualdad" cuando la violencia machista sigue siendo uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la sociedad.

Desde El HuffPost queremos conocer tu opinión: ¿Qué te parece que la nueva ley contra la violencia vicaria prohíba que los agresores publiquen detalles de sus crímenes, como pasó con José Bretón? Vota en nuestra encuesta.

(Pincha aquí si no puedes ver nuestra encuesta).

El cerco a la violencia vicaria se vuelve norma: ¿qué cambiará con la nueva ley? El Consejo de Ministros aprueba el primer texto legal que tipifica como delito este tipo de violencia y asesinatos machistas, estableciendo penas de cárcel accesorias. También cumple la promesa de evitar futuros casos como el del libro sobre José Bretón, 'El odio'.