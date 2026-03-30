España convoca a la representante de Israel tras impedir la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha explicado este lunes que la encargada de negocios de Israel en España ha sido convocada en la sede de su ministerio para trasladarle oficialmente la "protesta" del Gobierno español por impedir celebrar misa en el Santo Sepulcro, en Jerusalén.

En declaraciones a RAC1, Albares ha deplorado que la Policía de Israel impidiera ayer al patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, oficiar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro, una medida que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, justificó por motivos de seguridad.

"Hemos convocado a la encargada de negocios de Israel, esta mañana, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, para trasladarle nuestra protesta, para indicarle que esto no puede volver a repetirse, que el culto católico debe poder celebrarse con normalidad, como se ha celebrado históricamente siempre", ha explicado Albares.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también criticó este domingo dicha decisión de Israel. "Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos. Desde el Gobierno de España condenamos este ataque injustificado a la libertad religiosa y exigimos a Israel que respete la diversidad de credos y el derecho internacional. Porque sin tolerancia es imposible convivir", escribió.