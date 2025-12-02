Estas son las imágenes inéditas de la llegada de Carlos Mazón al Cecopi el día de la DANA 17 minutos después del ES-Alert

El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, llegó al Cecopi a las 20:28 de la tarde acompañado por dos vehículos y escoltas. El documento ha sido revelado gracias a que la jueza de Catarroja lo ha incorporado a la causa del juicio donde se están dirimiendo las responsabilidades de la DANA que dejó un total de 229 fallecidos en la Comunidad Valenciana.

Es decir, hasta 17 minutos después de que se mandara a la ciudadanía el ES-Alert y cuando decenas de personas ya se habrían ahogado por causa de las riadas.

Además, el responsable de la seguridad del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha asegurado ante el juzgado que propuso conservar estas imágenes de la llegada del entonces president al Cecopi el día de la tragedia. La petición habría llegado al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, y fueron protegidas con copia de seguridad.

A pesar de ello, no hubo instrucciones de la Generalitat para ello y, en caso de no haberlas preservado, las imágenes habrían sido eliminadas pasado el plazo de 30 días.

Aunque en el documento audiovisual se ve con nitidez la figura de Carlos Mazón, en sede judicial el responsable de la seguridad del Cecopi ha asegurado que desconoce quiénes son el resto de personas, aunque presupone que se trata de "personal de su gabinete".

Tras la llegada de los vehículos y la salida del president de la Generalitat, este mismo se habría detenido durante cuatro segundos para saludar a los empleados que se encontraban detrás del mostrador. En total, la comida de El Ventorro se prologó hasta durar más de cuatro horas y después dieron un paseo por el centro de la ciudad con la periodista Maribel Vilaplana. Además, se desconoce dónde estuvieron ambos alrededor de 37 minutos.

A lo largo de las últimas semanas, la cronología de ambos ha variado y se ha ido modificando gracias a las pruebas que ha recibido la jueza de Catarroja. La Ella misma ha podido contrastar que Vilaplana abandonó el parking del restaurante a las 19:47 horas de la tarde gracias a la información aportada por la gestora del parking, Interparking. Es decir, aproximadamente una hora más tarde del relato presentado ante los tribunales.

Ahora, con este nuevo documento se corrobora la línea cronológica de los hechos y se demuestra que Mazón llegó al Cecopi a las 20:28, 17 minutos después de que se mandara la alerta y con centenares de personas que ya habían perdido la vida en el momento más catastrófico de la historia moderna de la Comunidad Valenciana.