Maribel Vilaplana abandonó el parking de El Ventorro a las 19:47 el día de la DANA tras comer con Mazón
La jueza de Catarroja solicitó este lunes el ticket de la comida e imágenes de la sala donde ambos comieron. Además, durante el martes ha podido corroborar la información referente a Vilaplana y que ya había sido aportada por la gestora del parking con anterioridad.
Maribel Vilaplana abandonó el parking de El Ventorro a las 19:47 de la tarde el día de la DANA, según ha podido conocer la jueza de Catarroja, en cargada de investigar lo ocurrido el 29 de octubre de 2024. Ese dato es de especial relevancia para la magistrada, que este lunes solicitó el ticket de la comida e imágenes del salón donde ambos comieron en el restaurante.
La hora exacta ha sido contrastada por la jueza después de que la periodista aportara el extracto del banco correspondiente al pago del parking del 29 de octubre de 2025, que fue de 15,10 euros.
El importe permite conocer con exactitud la hora exacta a la que Vilaplana abandonó el aparcamiento, siendo la hora las 19:47 y 45 segundos, tal y como ha confirmado la jueza de Catarroja este martes.
En lo que respecta a la información, hay que señalar que la jueza conocía de antemano el dato gracias a la información aportada por la gestora del parking, Interparking. Sin embargo, quería cerciorarse de ello contrastando la información bancaria con los datos de la tarjeta de Vilaplana. Tras cotejarlos, ha confirmado que los cuatro últimos dígitos de su tarjeta coinciden con la información de la Administración de Justicia (LAJ).