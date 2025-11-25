Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Maribel Vilaplana abandonó el parking de El Ventorro a las 19:47 el día de la DANA tras comer con Mazón
Política
Política

Maribel Vilaplana abandonó el parking de El Ventorro a las 19:47 el día de la DANA tras comer con Mazón

La jueza de Catarroja solicitó este lunes el ticket de la comida e imágenes de la sala donde ambos comieron. Además, durante el martes ha podido corroborar la información referente a Vilaplana y que ya había sido aportada por la gestora del parking con anterioridad.

Javier Hernández
Javier Hernández
Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, rodeada de guardias y de prensa al llegar a los juzgados.
Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, a su llegada este lunes a los juzgados de Catarroja.Manuel Bruque / EFE

Maribel Vilaplana abandonó el parking de El Ventorro a las 19:47 de la tarde el día de la DANA, según ha podido conocer la jueza de Catarroja, en cargada de investigar lo ocurrido el 29 de octubre de 2024. Ese dato es de especial relevancia para la magistrada, que este lunes solicitó el ticket de la comida e imágenes del salón donde ambos comieron en el restaurante.

La hora exacta ha sido contrastada por la jueza después de que la periodista aportara el extracto del banco correspondiente al pago del parking del 29 de octubre de 2025, que fue de 15,10 euros. 

El importe permite conocer con exactitud la hora exacta a la que Vilaplana abandonó el aparcamiento, siendo la hora las 19:47 y 45 segundos, tal y como ha confirmado la jueza de Catarroja este martes. 

En lo que respecta a la información, hay que señalar que la jueza conocía de antemano el dato gracias a la información aportada por la gestora del parking, Interparking. Sin embargo, quería cerciorarse de ello contrastando la información bancaria con los datos de la tarjeta de Vilaplana. Tras cotejarlos, ha confirmado que los cuatro últimos dígitos de su tarjeta coinciden con la información de la Administración de Justicia (LAJ). 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Javier Hernández
Javier Hernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de El HuffPost España, donde escribo sobre todo tipo de contenidos: desde actualidad, última hora, política, sociedad y deporte hasta política internacional, en menor medida.

 

Nacido en Jaén en 1998, me decanté por estudiar Historia y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos durante 2016 y 2022. Desde entonces, mi trabajo se ha centrado en contar la actualidad con contexto, intentando entender no solo lo que ocurre, sino también de dónde viene y qué consecuencias puede tener. Al fin y al cabo, la Historia —aunque a veces parezca dormida— siempre está detrás de los titulares.

 

Sobre qué temas escribo

Como vocación, los asuntos históricos me llaman mucho la atención, pero durante los últimos años, la "actualidad manda", y el ritmo frenético de sucesos económicos, políticos y geopolíticos (casi todos negativos) en un mundo cada vez más convulso acapara gran parte del trabajo de manera diaria. Esto ha provocado que haya desarrollado una gran pasión e interés por entender cómo y por qué ocurren gran parte de todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo constantemente.


Intento contar el presente con rigor, con un punto de contexto histórico y, cuando se puede y con una pizca de ironía. Porque incluso en los días más intensos, un poco de perspectiva —y de humor— ayuda a entender mejor lo que pasa.

 

Mi trayectoria

Mi experiencia profesional comenzó allá por 2019, como colaborador en Radio Libertad y Radio Marca, donde cubrí actualidad deportiva diaria y descubrí el vértigo de informar a contrarreloj. Más tarde pasé por AS, donde amplié el foco: además de deporte, seguí temas de actualidad general y aprendí que en el periodismo, a veces, el fuera de juego también puede ser político.


En enero de 2023 me incorporé a El HuffPost, donde escribo sobre política, sociedad y actualidad en todo tipo de frentes: desde elecciones hasta debates nacionales e internacionales, deporte y sucesos (un poco de todo). En definitiva, todo lo que marca la conversación pública y, en general, todo aquello que explica por qué el mundo gira como gira (y por qué a veces parece hacerlo del revés).

 

 

Cómo contactar conmigo:

 