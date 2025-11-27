Fajos de billetes, iPhones, escopetas y una pistola: el inventario del registro en Almería del caso Mascarillas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García (PP) en el centro de una presunta operativa de blanqueo de capitales que se habría servido de sus hermanos para integrar en el circuito legal "fondos en efectivo de origen desconocido".

Según recoge el atestado que permitió los registros y detenciones practicados el martes 18 de noviembre dentro de la segunda fase del caso Mascarillas, al que ha tenido acceso EFE, los investigadores concluyen que el político popular habría percibido "una serie de fondos en efectivo fruto aparentemente de la actividad delictiva que venía desarrollando" al frente de la institución provincial.

El informe detalla que el político utilizaba dos vías para dar salida a este dinero: el uso directo del efectivo para gastos corrientes y el desarrollo de "operativas que le habrían permitido integrarlo en el circuito financiero" con la ayuda de su entorno familiar.

Una supuesta prueba de esta presunta caja B familiar apareció durante el registro del domicilio de su hermana, M.R.G.M., en la localidad de Balanegra (Almería). En el interior de una caja fuerte ubicada en la despensa, los agentes hallaron 7.620 euros en metálico. Junto a los billetes, la Guardia Civil intervino un papel con una anotación manuscrita en tinta roja que rezaba: "Este dinero es de Javier Aureliano".

En ese mismo registro se hallaron otros manuscritos con apuntes contables bajo el concepto "entrego" y cifras de 450, 100 o 500 euros que, según la UCO, reflejan una dinámica de flujos de dinero al margen del fisco.

En el domicilio del expresidente provincial, además, los agentes se incautaron de una escultura denominada La Mujer del Almanzora, del escultor Antonio López.

De forma paralela, en el registro del despacho oficial del presidente en la sede de la Diputación, los agentes intervinieron en el cajón principal de su mesa un documento titulado "Ingresos declarados y cobrados efectivo". Se trata de una tabla que desglosa supuestos ingresos por alquileres de inmuebles ("pisos") y beneficios agrícolas ("finca") para justificar el manejo de metálico.

La UCO sostiene que este documento es una coartada fallida. El análisis policial ha detectado que "al menos dos de los montantes recogidos en esta tabla no habrían sido cobrados en efectivo", ya que se localizaron transferencias bancarias por esos mismos importes en las cuentas de García.

Para los investigadores, esta contradicción evidencia que el documento fue confeccionado ad hoc para "dar soporte a un eventual manejo de dinero en efectivo", intentando simular un origen lícito (rentas y agricultura) para fondos que la policía vincula con la corrupción.

La hipoteca y las cuentas de los padres fallecidos

El atestado profundiza en el papel de los hermanos del presidente, ambos investigados. La UCO señala que M.R.G.M. utilizaba una cuenta bancaria a nombre de sus padres fallecidos para ingresos en efectivo y, desde ahí, pagar las cuotas de la hipoteca de una vivienda en Almerimar (El Ejido, Almería) cuya titularidad es de García. De esta forma, este evitaba que los pagos salieran de sus cuentas oficiales.

El otro hermano, J.C.G.M., declaró ante la Guardia Civil que "los alquileres siempre han sido pagados en efectivo, debido a que, si no fueran de ese modo, no los hubieran cobrado".

Asimismo, admitió que él personalmente hace "disposiciones en efectivo" de la cuenta de la comunidad de bienes familiar para repartir beneficios en mano a sus hermanos, incluido el político.

Pese a estas explicaciones, reconoció haber transferido 18.000 euros a una cuenta personal de García porque a este "le hacía falta el dinero" para adquirir un solar en Rodalquilar, en Níjar (Almería).

Como expone Diario de Almería, la UCO deja a la luz "un inventario que mezcla el lujo tecnológico, el dinero en efectivo escondido con notas incriminatorias y un inesperado arsenal de armas". La incautación de armamento es la mayor sorpresa. En el registro de la vivienda de Fernando Giménez, que hasta ahora era la mano derecha del expresidente de la Diputación, los agentes localizaron lo que el acta describe literalmente como una "caja de cartón con pistola detonadora". Un "arma presumiblemente prohibida", sostiene el atestado consultado por este medio.

También en el municipio de Fines, se revisó la sede de una empresa llamada GESA Andalucía 2004 S.L., "el centro de operaciones de la trama empresarial de la familia Sánchez". Allí, la Guardia Civil se incautó de cinco escopetas. También llevaría aparejado un supuesto delito de "tenencia ilícita de armas", al no encontrarse la documentación reglamentaria en el lugar.

Y teléfonos de última generación, "a porrillo": había iPhones de Aureliano, de Giménez, de empresarios... Algunos, sin estrenar siquiera.

Todo este material se encuentra ya bajo custodia judicial. El siguiente paso será el análisis forense por parte del Instituto Armado.

