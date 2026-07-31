Uno de los medios más cercanos al rey de Marruecos deja caer qué hay tras la crisis en frontera: "La recuperación de Ceuta y Melilla es inevitable"

Unas 40.000 personas habrían cruzado irregularmente la frontera entre Castillejos y Ceuta esta semana, según las estimaciones preliminares que hacen las autoridades. La ciudad autónoma vive una crisis sin precedentes, con los comercios bajando las persianas y mucha intranquilidad vecinal. Ese temor contrasta con las caras de alegría y los festejos de los miles de jóvenes (y no tan jóvenes) que han conseguido escapar del régimen alauita de Mohamed VI.

Cada vez son más las voces que señalan que detrás de esta crisis migratoria sin precedentes se encontraría el Makhzen, el nombre que empleaba hace años la policía militar marroquí y con el que todavía hoy se conoce coloquialmente el "estado profundo" que capitanea Rabat. Y un artículo publicado a última hora de este jueves en Le360.ma, uno de los medios más cercanos a la corona alauí, da algunas pistas de sus posibles intereses.

El artículo se titula Las razones del caos migratorio en Castillejos y Ceuta y por qué el estatus de las ciudades ocupadas se está convirtiendo en una emergencia. Que la prensa marroquí se refiera a Ceuta o a Melilla como "ciudades ocupadas" no es ninguna novedad. Pero el texto sí arroja novedades. Por ejemplo: la idea de que la "recuperación" de Ceuta y Melilla por parte de Rabat es "inevitable".

Tarik Qattab es el prestigioso periodista marroquí que firma el texto. Habla de que en Fnideq (Castillejos) la "tensión" que se venía acumulando en su paseo marítimo (junto a la frontera con España) ha acabado estallando "repentinamente en caos". "La situación se volvió prácticamente incontrolable ante grupos extremadamente decididos y violentos". E incluso se anima a dar datos citando "fuentes" anónimas: "El 60% de los migrantes son argelinos, el 35% marroquíes y el 5% subsaharianos".

"Ceuta y Melilla, una anomalía geográfica", según Le360.ma

Tras explicar el supuesto "efecto llamada" que ha promovido que miles de personas se reúnan en Castillejos para tratar el pase a Ceuta, el periodista continúa ya reflexionando sobre la "insostenible situación de los enclaves ocupados de Ceuta y Melilla". "Estas dos ciudades representan anomalías geográficas, políticas y de seguridad en pleno siglo XXI".

De hecho, el artículo, que llegó a ser apertura en la web del periódico marroquí durante la noche de este jueves también se pregunta "cómo es posible que territorios marroquíes sigan siendo reclamados como españoles cuando solo un estrecho que se puede cruzar con aletas y una cámara de aire los separa de Fnideq o de Nador". Apenas unas líneas antes el autor reconocía que la zona que divide Ceuta y Melilla de Marruecos cuenta con peligrosas corrientes marinas.

"Las realidades territoriales y demográficas siempre prevalecen. Ceuta, ciudad ubicada en Marruecos, en África, con una gran mayoría musulmana y dependiente de su entorno marroquí inmediato, no puede seguir siendo física e indefinidamente una ciudad española anclada en suelo marroquí", incide. "La recuperación de Ceuta y Melilla parece ser un desenlace inevitable a largo plazo".

"La cuestión ya no es si estos enclaves se reintegrarán a su entorno natural, Marruecos, sino cuánto tiempo llevará y cuántas tragedias humanas más habrá que lamentar mientras tanto", enfatiza.

Así están instrumentalizando la crisis en Ceuta

Lo cierto es que la crisis fronteriza en Ceuta no ha terminado y ya está siendo instrumentalizada políticamente, hasta el punto de que uno de los medios de comunicación más prestigiosos y leídos en el país vecino vuelve a cuestionar la españolidad de las dos ciudades autónomas. Una españolidad, por otro lado, reconocida por el régimen alauita desde al menos 1996, cuando se firma el Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre las Comunidades Europeas y Marruecos.

No hay que olvidar que toda esta crisis migratoria se produce además apenas diez días después de que Pedro Sánchez realizara una visita de Estado a Argelia para poner fin de la crisis diplomática abierta en 2022 por el Sahara Occidental.

Esa instrumentalización no solo se está produciendo dentro de las fronteras españolas: España ha llamado a consultas a su embajador en Italia después de que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, reconociese públicamente que estaba evaluando cerrar el espacio Schengen por la crisis migratoria en Ceuta.

Se trata de algo que tanto los altos diplomáticos italianos como muchos de medios de comunicación españoles parecen haber olvidado en las últimas horas: Ceuta y Melilla son parte del espacio Schengen... pero con un régimen especial. Residentes de las provincias marroquíes limítrofes (Tetuán para Ceuta y Nador para Melilla) pueden cruzar a las ciudades españolas, pero no pueden viajar desde allí al resto de España o al resto de Schengen.