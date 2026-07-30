Radiografía de una frontera: incógnitas y certezas de la mayor crisis migratoria en Ceuta desde 2021

Ceuta vive en estos momentos la mayor crisis migratoria desde que en mayo de 2021 unas 10.000 personas cruzaran ilegalmente la frontera. Ahora, cinco años después, la localidad fronteriza con Marruecos vuelve a vivir un episodio similar en el que, según el Ministerio del Interior, entre 1.500 y 2.000 migrantes han entrado en España en cuestión de horas la inmensa mayoría.

Castillejos, el lugar marroquí más próximo a la frontera, ha acumulado durante los últimos días a jóvenes y migrantes procedentes del África subsahariana. Las últimas horas han estado protagonizadas por constantes imágenes en directo de personas alcanzado a nado la playa de El Tarajal. El drama humanitario ha llegado también a la ciudad española e incluso al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Ante esta situación y las informaciones que no llegan de saltar hora tras hora, instante tras instante, desde El HuffPost hemos recopilado las certezas que se saben de la crisis migratoria que se está viviendo en Ceuta y las incógnitas de un escenario del que hay que remontarse a cinco años atrás para poder ver algo semejante.

Qué se sabe

Ceuta afronta la crisis migratoria más grave desde 2021 tras la llegada de entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos días, con picos de varios cientos de entradas diarias y una presión creciente sobre los servicios de acogida y seguridad de la localidad. La mayoría de los migrantes han accedido desde Marruecos cruzando a nado o bordeando los espigones marítimos de la frontera del Tarajal, aprovechando momentos de menor control fronterizo especialmente por el lado marroquí y sustentándose en grandes oleadas. La situación ha llevado a las autoridades ceutíes a reclamar una respuesta extraordinaria del Estado ante el desbordamiento de los recursos disponibles.

El balance humano de la crisis es especialmente preocupante. Por el momento, diez personas han fallecido durante los intentos de cruce en las últimas jornadas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en la zona. En otras palabras, la cifra puede aumentar en las próximas horas. El Gobierno español y las autoridades marroquíes han reforzado la coordinación para controlar la frontera y atender la emergencia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska acudirán en el mediodía de este mismo viernes a la frontera de Tarajal, donde se encontrarán con los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para seguir de primera mano el drama humanitario y migratorio.

Por qué se ha desplegado el Ejército

La gravedad de la situación ha hecho que el Gobierno haya desplegado a las Fuerzas Armadas para tratar de controlar la situación, siempre bajo la coordinación del Mando de Operaciones. El despliegue incluye un importante refuerzo de Guardia Civil y Policía Nacional: al menos 98 nuevos agentes de los primeros (90 entre ARS y Seguridad Ciudadana, más 8 buceadores del GEAS), el buque Duque de Ahumada, un helicóptero, más personal para el Servicio Marítimo y pilotos de drones, además de 200 efectivos de la Policía Nacional (UIP y UPR) destinados específicamente a tareas de seguridad ciudadana y control de la presión migratoria.

Según ha podido conocer El HuffPost, la movilización de todos estos dispositivos se sustenta en reforzar el control fronterizo y garantizar el mantenimiento de la seguridad ciudadana ante una de las crisis migratorias más elevadas de los últimos años.

Parecidos y diferencias con 2021

Para hacer un balance completo y una comparativa aún más fundamentada habrá que esperar unas fechas, pero indudablemente la situación enlaza con la muy similar vivida en la misma ciudad autónoma hace 5 años. Entonces fue en mayo, cuando en apenas dos días, alrededor de 10.000 migrantes se adentraron ilegalmente en España desde Marruecos a través de la frontera con Ceuta.

Documentos grabados y tomados entonces mostraban a agentes marroquíes abriendo su parte de frontera para fomentar lo que fue una oleada humana hacia el lado español, en respuesta nunca disimulada por Rabat a la acogida humanitaria ofrecida por España a Brahim Gali, líder del Frente Polisario y enemigo íntimo del régimen de Mohammed VI.

Hasta la fecha, Marruecos no ha evidenciado intencionalidad alguna en esta oleada ni siquiera ha entrado a valorar los hechos aprovechando el carácter festivo de la jornada en el país.

También ha cambiado el sentir de la población ceutí que ha subido el tono ante la emergencia, empezando por su presidente, Juan Jesús Vivas Lara -que ha reclamado al Gobierno central un mando único rápidamente rechazado desde Moncloa-. Políticos y ciudadanos anónimos han llevado sus protestas a las calles para reclamar más protección por parte del resto de España para blindarse ante un comportamiento habitual desde el otro lado de la frontera marroquí que pone en situación extrema a toda la ciudad autónoma, de apenas 84.000 habitantes.

Las 'coincidencias' recientes con Argelia y Melilla

Aunque acabamos de señalar que el potencial rol de Marruecos en esta nueva crisis migratoria es absolutamente desconocido por el momento, hay un par de circunstancias geopolíticas recientes que conviene recalcar.

La situación se produce diez días después de que Pedro Sánchez realizara una visita de Estado a Argelia para poner fin de la crisis diplomática abierta en 2022 por el Sahara Occidental.

Por otro lado, Juan José Imbroda, presidente de la ciudad autónoma de Melilla, también ha denunciado el "efecto llamada" causado por la sentencia del Tribunal Supremo que establece que los migrantes interceptados en el mar no pueden ser objeto de rechazo en frontera, sino que deben ser tratados por el procedimiento ordinario.

El por qué de la fecha: la 'Fiesta del Trono'

Hay coincidencias y coincidencias. Y que el salto masivo ha terminado eclosionando este jueves es significativo. Este 30 de julio Marruecos celebra la 'Fiesta del Trono', que no es otra cosa que la conmemoración de la toma de posesión de Mohammed VI como monarca alauita, allá por 1999. Lo festivo no va únicamente en el nombre; durante toda la jornada Marruecos vive una fecha no laborable, por lo que es un día de altísima circulación interna de vecinos y turistas.

La 'Fiesta del Trono' también permite opacar lo ocurrido en la frontera por parte de una prensa mayoritariamente al régimen de Mohammed VI, cuyas principales cabeceras o no hablan o apenas mencionan el 'asunto de Ceuta'. Solo algunos medios críticos e independientes, que los hay, llevan a portada en posiciones destacadas lo que está ocurriendo en la frontera española.

Qué puede hacer Europa con la 'oferta' de Frontex

La Unión Europea ha reaccionado rápido con una demostración de buenas voluntades y la oferta de poner Frontex a servicio de España. Se agradece, pero ¿qué es Frontex? La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas es, básicamente, el ente que controla las fronteras exteriores de la UE. Esto es, todas las que tienen sus miembros con países terceros.

En cada Estado opera como elemento de apoyo, pero en países como España es clave. La colaboración con Policía Nacional y Guardia Civil es constante, pero con Frontex se da la certeza de disponer de medios humanos, técnicos y tecnológicos muy avanzados para actuar y/o monitorizar posibles actuaciones irregulares en las fronteras. Como está ocurriendo en Ceuta. Traducido al lenguaje de las urgencias, esto quiere decir que podrían movilizar más personal y más elementos de vigilancia para evitar el colapso del operativo de seguridad español.

La respuesta de Marruecos en su lado de la frontera

Tanto el Gobierno marroquí como el español han asegurado que hay una "ejemplar colaboración". Marruecos alega estar tratando de frenar la llegada con inspecciones en trasportes públicos y carreteras. Además, han desplegado agentes en estaciones de tren y de autobuses que conectan con el norte del país y evitan los viajes de jóvenes sospechosos de intentar cruzar la frontera ceutí.

No sólo eso, en las últimas horas el las autoridades marroquíes han comenzado a emplear material antidisturbios, gases lacrimógenos y cañones de agua, para dispersar a la multitud congregada en los alrededores de la frontera con Ceuta a la que siguen tratando de llegar, tal y como ha asegurado EFE.