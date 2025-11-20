Feijóo acusa (sin pruebas) a Sánchez de instigar al fiscal en "una campaña contra el PP" y exige su dimisión 

Alberto Núñez Feijóo ha exigido la dimisión de Pedro Sánchez tras la condena al fiscal general del Estado. Porque, para el presidente del PP, "el señor García Ortiz ha escrito una página negra en la historia de la democracia españóla, pero la tinta para escribir esa página negra se la ha suministrado el señor Pedro Sánchez". Y con este escenario estima que "no hay otra salida" que la marcha del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones.

La condena a García Ortiz supone, para Feijóo "un antes y un después en España, con consecuencias judiciales, pero también políticas". Así lo ha defendido en una comparecencia sin preguntas en la que ha defendido, sin pruebas, que el fiscal "no cometió un delito por su cuenta, sino que participó con ciega obediencia en una campaña contra el PP y la presidenta madrileña". De hecho, ha calificado al futuro ex fiscal general del Estado como "un peón" del Gobierno.

Según Feijóo, "una lectura justa de la sentencia" hace ver "quién lideró este bochorno institucional de principio a fin", en referencia al actual presidente del Gobierno. Para ello ha alegado cuatro razones.

"Por nombrarle, por animarle a seguir cuando se supo el caso, por su intromisión al afirmar que el fiscal era inocente y que la sentencia sería exculpatoria y finalmente por haber criticado la decisión del Tribunal Supremo", ha enumerado, dando como respuesta de Sánchez las reacciones en contra de algunos ministros y socios del Gobierno.

Tras un parlamento grave desde la sede nacional del PP, el líder del partido ha llegado a la conclusión de que "no hay otra salida que la dimisión del presidente y el darle voz a los españoles para que decidan su futuro político", tal y como han reclamado su partido y Vox. Eso sí, rápidamente ha matizado que "esa salida digna sabemos que no la tomará".

"Todo esto tiene un nombre: abuso de poder y ataque a la independencia judicial para defender al 'fiscal particular del Gobierno'", ha proseguido Núñez Feijóo, alternando ironía y severidad. Al respecto del supuesto papel parcial de García Ortiz, el presidente popular cree que "ha sido así porque (Pedro Sánchez) necesitaba y necesita un escudo en la Fiscalía General del Estado ante los escándalos sin fin que le rodean".

Mensaje al Supremo y a los fiscales

Seguro de que la condena la pagará el fiscal", pero "la degradación institucional" la están pagando ya "todos los españoles", el líder de la oposición ha querido mandar otro mensaje, a los jueces y fiscales. En referencia al Supremo lo ha hecho mostrando "mi respeto a los magistrados, igual que haría si la sentencia fuera distinta" en una muestra de respaldo tras verse "en los últimos meses sometidos a presiones inadmisibles por parte del Gobierno" y "ser objetos de ataque directo de los ministros".

De la misma manera, ha aludido a todos los fiscales, porque la Fiscalía General del Estado "es mucho más que su cabeza visible y también son víctimas de lo que está ocurriendo".

En el tramo final de su comparecencia ha hecho un llamamiento para que "respetar la separación de poderes" tenga que volver a ser "la base de la democracia española", que pese a lo vivido en los últimos meses tiene "muchas fortalezas y una de ellas es la independencia judicial", ha rematado.