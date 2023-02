Las razones del PP para explicar por qué Feijóo no invita a Casado a la foto con Aznar y Rajoy

Cuando está a punto de cumplirse un año de la salida forzada de Pablo Casado al frente del PP, Alberto Núñez Feijóo ha decidido rodearse de José María Aznar y Mariano Rajoy en un gran acto en Valencia. El objetivo del PP, como ya ha publicado El HuffPost, es lograr la suma con Vox en la Comunidad Valenciana y en Valencia capital en las elecciones del próximo mes de mayo.

Aunque el mensaje de Génova es de “unidad”, la dirección del PP ha decidido no cursar invitación a Casado, antecesor de Feijóo en el cargo. El argumento esgrimido es que se ha invitado a “presidentes del Gobierno”, cargo que Casado no ostentó, toda vez fue reemplazado antes de las elecciones generales. “Tampoco hemos invitado a Hernández Mancha”, han llegado a afirmar fuentes populares, como recoge El País.

La decisión de no invitar a Casado se produce cuando se cumple prácticamente un año de la gran crisis del PP, tras la exigencia de la anterior dirección de explicaciones a Isabel Díaz Ayuso por el cobro de una comisión de su hermano y las acusaciones de espionaje por parte de Sol. En apenas una semana, los barones territoriales del PP retiraron su apoyo a Casado y le forzaron a convocar un congreso extraordinario en el que no se presetara.

Según dijo el PP a través de un comunicado esta semana, en el que omitió el hecho de que no invitara a Casado, “la participación de Aznar y Rajoy en la Intermunicipal refleja la unidad del partido en un momento en el que Feijóo reivindica el talento que siempre ha habido en las filas del PP”.

En una reciente entrevista, Feijóo declaró que Casado “tomó algunas decisiones durante un tiempo que no convencían a la mayoría del partido y, al final, en mi opinión, el partido actuó en legítima defensa”. Pese a ello, añadió: “Yo con Casado no solo tengo amistad, sino también cariño personal y le he ayudado todo lo que he podido”.