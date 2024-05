Gestos, palabras y hechos: España blinda su asistencia a Ucrania con un acuerdo defensivo inédito

Los abrazos reconfortan y también protegen. Hoy España se ha fundido con Ucrania en un acuerdo defensivo, expuesto con Volodimir Zelenski en Madrid, que tiene esa doble bondad: arropar al país invadido por Rusia en febrero de 2022 y blindarlo con ayuda militar, que durará "todo lo que sea necesario".

Porque lo de Zelenski este lunes en la capital española han sido gestos, como ese abrazo, pero también palabras. Y hechos. Con Pedro Sánchez y con Felipe VI, que ha marcado pronto la relevancia de la ocasión al recibirle en primera persona en el aeropuerto, una bienvenida poco usual con otros jefes de Estado y Gobierno.

El saludo entre ambos jefes de Estado ha abierto una agenda intensa y provechosa para Zelenski en la capital española. De inmediato, ha acudido a La Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez, donde tenía la cita central de su visita, prevista inicialmente pare el pasado 17 de mayo pero anulada por los avances rusos en la región noreste de Jarkov.

España y Ucrania han rubricado un acuerdo defensivo insólito por el que nuestro país aportará un paquete de ayuda nunca antes entregado a otro estado, en otro conflicto: son mil millones de euros con los que se intentará robustecer la defensa de Ucrania en un momento de pérdida, este año, que llegarán hasta los 5.000 en 2027.

Kiev ya tiene pactos similares con una decena de estados, como Francia, Italia, Alemania o Reino Unido, y en ellos confía desesperadamente porque necesita armas y municiones con urgencia, además de permisos para usarlas ofensivamente contra Rusia y el territorio de su Federación. Hoy ha ganado un socio más en esta apuesta, pero no uno más, sino uno "fiable", como ha aplaudido constantemente el ucraniano al español. Aplaude que Madrid no haya "cerrado los ojos", no haya "sido indiferente" ni "débil". De ahí los "querido" que Zelenski ha regalado a Sánchez, y viceversa.

Ucrania sabe que seguirá contando con España y confiamos que con el resto de sus socios internacionales durante el tiempo que sea necesario"

Felipe VI, a Volodimir Zelenski

Según han informado los dos Ejecutivos, el acuerdo implica una entrega inmediata de material pero también se compromete a que lleguen más en el futuro, si Ucrania lo sigue necesitando. Hay una diferencia de peso respecto a portes anteriores al país invadido: la mayor parte del material no saldrá de los arsenales de las Fuerzas Armadas españolas, que ya se estaban resintiendo, como los de los demás aliados de Ucrania, sino que será fabricado ex profeso por la industria española.

Este nuevo paquete de ayuda, expone Defensa, incluye la entrega de un segundo lote de misiles antiaéreos Patriot, que se sumarán a la media decena ya suministrados en abril. En total, el ministerio que comanda Margarita Robles habrá facilitado a Kiev una docena de estos misiles antiaéreos capaces de interceptar los misiles de crucero con los que Rusia está destruyendo centros neurálgicos e infraestructuras en Ucrania. El coste de cada Patriot ronda los dos millones de euros, según fuentes militares citadas por El País, el medio que avanzó los detalles del acuerdo bilateral esta mañana.

Es lo que más ha enfatizado Zelenski esta mañana: que aunque España sola no puede servirle de blindaje para sus cielos, viene a completar los esfuerzos para "fortalecer" su artillería antiaérea en un momento en el que se multiplican los ataques contra objetivos civiles e infraestructuras estratégicas.

Robles ha defendido siempre que los misiles son "para que Ucrania pueda defenderse de los ataques que está sufriendo", no para usarlos contra Rusia. Es una de las reclamaciones principales de Zelenski a sus socios occidentales: que dejen de lado esa línea roja porque sin poderío de ataque no van a poder con los rusos. Hay estados que ya se lo están pensando y, sobre todo, empiezan a llegar señales de que Estados Unidos al menos se lo plantea y ya no es un tabú, como hasta ahora.

Además, se entregarán 19 carros de combate Leopard 2A4 de segunda mano, adicionales a los otros diez ya suministrados el año pasado. Los primeros diez de esta nueva tanda de tanques se están rehabilitando, tras llevar una década almacenados y encontrarse en muy malas condiciones, para que se puedan enviar a Ucrania antes del 30 de junio, junto con los Patriot y abundante munición.

El nuevo paquete de ayuda incluye, a su vez, una cuantiosa partida de proyectiles de artillería de 155 milímetros, así como sistemas antidrones, vehículos tácticos, equipos optrónicos de vigilancia y reconocimiento, torres para armas operadas por control remoto, morteros embarcados y lanzacohetes portátiles, entre otros equipos.

La memoria de que el pueblo de España está codo a codo con nosotros en estos momentos tormentosos se grabará en la conciencia de las generaciones de ucranianos de hoy y mañana Firma de Volodimir Zelenski en el LIbro de Honor del Congreso

Este envío hacia territorio ocupado por las tropas de Vladimir Putin supondrá, a la vez, un pedido importante para empresas nacionales como TRC, Indra, Escribano, Uro, Expal o Instalaza, una noticia positiva para la industria pero menos para Ucrania, porque el hecho de que tengan que producir ahora lo pactado retrasará las entregas respecto a lo que desea Zelenski.

En total, en los dos años largos de guerra, Defensa ha realizado más de 90 transportes de todo tipo de material, entre ellos 65 vehículos blindados TOA, 10 carros de combate Leopard, sistemas antimisiles Hawk, 10 camiones militares y diversa munición, según datos del Ministerio de Defensa. También se han enviado ambulancias civiles y militares, un hospital desplegable Role 2B plus y más de 70 pallets con material quirúrgico y sanitario. El otoño pasado, nuestro país contribuyó a la protección del cielo ucraniano con otros 6 sistemas Hawk.

En febrero, coincidiendo con los dos años de la invasión rusa de Ucrania, España donó 10 blindados TOA, dos de ellos habilitados como ambulancias, un envío al que siguieron varios vehículos contraincendios, quitanieves y de transporte de personal, así como dos embarcaciones ligeras, un electrogenerador y una planta potabilizadora de agua.

El complemento de la formación

Al acuerdo, firmado para los próximos dos años pero ampliable a un tercero, se añade un anuncio de persona, por el que extenderá a otros 400 reclutas el programa de instrucción de combate para militares ucranios, de los que ya han sido adiestrados 4.000 bajo la dirección del Toledo Training Coordination Centre (TTCC).

Con más de 80 módulos de entrenamiento ofertados, España se ha convertido en el tercer contribuyente europeo a la formación de personal ucraniano, indica la agencia EFE. El adiestramiento incluye el manejo de los sistemas Patriot, NASAMS y Hawk, y la planificación y ejecución del desminado submarino.

Alrededor de 2.500 militares españoles del Ejército de Tierra, la Armada, y el Ejército del Aire y del Espacio han participado como instructores y continuarán formando a cientos de soldados ucranianos más durante el resto del año. Hace unos meses la Guardia Civil se incorporó al programa de instrucción, a través de la Unidad de Acción Rural (UAR), para formar a personal ucraniano en materia antiterrorista en el Centro de Adiestramientos Especiales de Logroño.

Asimismo, alrededor de un centenar de militares ucranianos heridos han sido trasladados a territorio nacional para recibir tratamiento médico en el Hospital General de la Defensa de Zaragoza y en el Gómez Ulla de Madrid. Todos ellos con graves lesiones y amputaciones que en muchos casos han requerido la implantación de prótesis y largos procesos de rehabilitación.

Un hermanamiento al más alto nivel

Lazos ratificados tanto por Pedro Sánchez como posteriormente por el rey, en una recepción que ha visto alterado su orden del día por el retraso del vuelo que traía a Zelenski. Porque una vez firmado el acuerdo en La Moncloa, la visita al Palacio Real contaba con otro cariz, más institucional pero igualmente relevante a ojos internacionales.

Ante el presidente ucraniano y un reducido grupo de personalidades, Felipe VI ha prometido que "España trabajará, junto con Ucrania y sus socios internacionales, para que Rusia responda por este y por todos los crímenes cometidos".

El matiz de hacer referencia a esos 'socios' no ha sido casual y sobre él ha vuelto el rey, incidiendo en que "Ucrania sabe que seguirá contando con España y confiamos que con el resto de sus socios internacionales durante el tiempo que sea necesario".

Volodimir Zelenski y Felipe VI conversan en un instante de la visita al Palacio Real ANDRES BALLESTEROS vía Getty Images

Las buenas palabras durante el almuerzo las ha devuelto Zelenski con una invitación a futuros, que los reyes visiten Ucrania "cuando puedan", junto a la esperanza de ver al Instituto Cervantes en su país.

Al día aún le quedaba un último evento, el 'regreso' de Volodimir Zelenski al Congreso, donde ya participó, aunque fuera de manera telemática, en una histórica comparecencia el 5 de abril de 2022. Más de dos años después, y por fin de forma presencial, el mandatario ha recibido el homenaje de los presidentes de Congreso y Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán.

Tras un recorrido de alrededor de una hora, el acto ha finalizado en el Salón de Pasos Perdidos para firmar en el Libro de Honor. "La memoria de que el pueblo de España está codo a codo con nosotros en estos momentos tormentosos se grabará en la conciencia de las generaciones de ucranianos de hoy y mañana", ha dejado escrito Zelenski, antes de reunirse con los portavoces de los grupos parlamentarios.

La unidad institucional ha tenido matices, por la negativa de ERC, Bildu, Podemos y BNG a acudir a la cita en la Cámara Baja, a modo de protesta por el acuerdo firmado entre Sánchez y Zelenski, unas críticas a las que se ha sumado Sumar.

Un contexto desesperado

Zelenski ha venido a buscar ayuda porque toda es poca. Le duele la boca de pedir a sus aliados más ayuda. Primero, la reacción occidental en lo militar fue algo lenta, porque nadie esperaba que Putin realmente lanzase una invasión del país vecino. Pero llegó y tocó arrimar el hombro porque, como dice la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "Ucrania es el corazón de Europa".

Ahora mismo, Rusia domina algo más del 20% del territorio ucraniano, aparte de contar desde 2014 con la anexionada Crimea y haber alentado a los prorrusos de Donetsk y Lugansk, regiones que junto a Zaporiyia y Jersón se anexionó Moscú en septiembre de 2022, pese a que ni siquiera están ocupadas al 100%.

Ahora mismo, lo que más preocupan son los ataques en el este y, sobre todo, en el noreste, en la zona de Jersón, donde Rusia lanzó una ofensiva el 10 de mayo con la que ha logrado profundizar en suelo ucraniano unos siete kilómetros. Hay confirmadas nueve conquistas de pequeñas villas, pero Putin ha dicho que no tiene empeño en ir a por Jersón capital, la segunda ciudad en importancia del país y que un día fue su capital.

Es peligroso porque los rusos han entrado con mucha facilidad, sin apenas resistencia, y porque las Inteligencias occidentales sostienen que hay unos 30.000 uniformados esperando en suelo ruso a incorporarse a la ofensiva, lo que podría multiplicar su avance. Aún así, es cierto que en los últimos días ese avance se ha frenado, que es lo que ha posibilitado a Zelenski a viajar a Madrid. Aún así, son constantes los ataques de Moscú sobre objetivos civiles en Jersón, de centros comerciales a imprentas, pasando por edificios residenciales.

Por eso los dos líderes han puesto sus esperanzas en la cumbre de paz que el mes que viene tendrá lugar en Lausana (Suiza), en la que se espera la participación de al menos 70 países. Sánchez ha defendido que la hoja de ruta a seguir ha de ser la propuesta por Zelenski, que implica la total devolución del territorio ocupado por Rusia ahora y en 2014 (Crimea, más parte del Donbás).