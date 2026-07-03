La exnovia de Ábalos, Jessica Rodríguez, imputada en el caso Koldo

La exnovia de Ábalos, imputada. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido imputar a Jessica Rodríguez, conocida por su vínculo con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Junto a ella, también han sido imputados el hermano del exasesor Koldo García, Joseba García, y el director de Gestión Administrativa de ADIF, Ignacio Zaldívar.

Está previsto que tanto Rodríguez, quien ha sido llamada por su contratación en las empresas públicas como Eneco y Tragsatec, como el resto de los citados declaren el próximo día 20 de julio a partir de las 10:00 horas. De esta forma, el magistrado cumple así con la petición de Fiscalía Anticorrupción, que encontró indicios de que Jessica podría haber participado en la contratación "ilícita", cobrando un salario público sin trabajar.

La principal beneficiaria de la trama de mascarillas

Desde el Ministerio Público han querido recordar que el Tribunal Supremo dictaminó que Rodríguez fue la principal beneficiaria de la trama de las mascarillas. De hecho, "no solo no desempeñó ningún trabajo en las empresas que la contrataron", sino que además "el propósito fundamental del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir, en forma de salario mensual, las cantidades que le fueran ingresadas", tal y como recoge la sentencia por la que se condenó a Ábalos y a Koldo García.

Ambos fueron condenados a 24 y 19 años de prisión, respectivamente, por, entre otras cosas, el enchufe de Jessica en Ineco y Tragsatec, empresas públicas en las que permaneció contratada entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021, y entre el 2 de marzo de 2021 y el 1 de septiembre de 2021.

A Ignacio Zaldívar se le acusa de haber intervenido en la contratación de Jessica en Ineco, mientras que al hermano de Koldo García se le ha reclamado "únicamente por su participación en la contratación por parte de INECO", según recoge el escrito de la Fiscalía.