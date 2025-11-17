Hacienda deja para dentro de unos meses su propuesta para reformar la financiación autonómica

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, presentará dentro de unos meses su propuesta para reformar el sistema de financiación para las comunidades de régimen común, según ha avanzado a los consejeros autonómicos este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Tras acabar la reunión, que se ha prolongado durante casi cuatro horas, varios consejeros han dicho a la prensa que la también ministra de Hacienda les ha emplazado a presentar la propuesta del Gobierno en un próximo encuentro los próximos meses.

Algunos consejeros del PP han apuntado que dudan que Montero cumpla con este nuevo compromiso, que ven como otra "patada adelante", al igual que la de presentar unos presupuestos para 2026 que no tendrán aprobación parlamentaria.

Además, los consejeros del PP han criticado que la propuesta de financiación parta de la "bilateralidad" de haber negociado una financiación singular con Cataluña de forma previa, que es, a su juicio, "incompatible con la multilateralidad" del sistema.

Una décima de déficit para 2026

En la misma reunión, Hacienda también ha ofrecidoa las comunidades autónomas un margen de déficit del 0,1 % del PIB en el periodo 2026-2028, lo que les ofrece un margen presupuestario adicional de 5.485 millones en este periodo, según sus cálculos.

Hacienda tiene garantizada la aprobación de los objetivos de estabilidad, ya que cuenta con la mitad de los votos en el CPFF, por lo que le basta con que una sola región vote a favor.

Así, tras presentarla a regiones y corporaciones locales, el Gobierno aprobará la senda de estabilidad y el techo de gasto para el próximo año en el Consejo de Ministros del martes y después la remitirá al Congreso, donde podría encontrar dificultades para lograr su aval debido al rechazo Junts, que ya votó en contra de este mismo margen de déficit en la senda de déficit 2025-2027, que nunca llegó a aprobarse.

La senda de estabilidad (déficit, deuda y senda de gasto) es el paso previo a la elaboración de los presupuestos para el próximo año, pero la falta de objetivos aprobados y proyectos de presupuestos en los últimos ejercicios ha hecho que se quede muy desfasada.

En cualquier caso, el Gobierno podría presentar presupuestos si lleva en dos ocasiones la senda de estabilidad a las Cortes, aunque sean rechazadas, en cuyo caso entrarían en vigor los objetivos remitidos a Bruselas.

157.731 millones en entregas a cuenta

Además, Montero ha comunicado a las regiones que el próximo año recibirán 157.731 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, un 7 % más que este año y la cifra más alta de la historia gracias a la buena dinámica de la economía española, que ha permitido mejorar la cifra estimada en julio.

Este importe de entregas a cuenta, sumado a la previsión de liquidación del ejercicio 2024, que se efectuará en 2026, elevará la financiación total a 170.300 millones de euros, un 7,7 % más que este año y un máximo histórico.