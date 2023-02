Era impensable escuchar esta frase en el Senado, pero este senador de Ciudadanos la ha pronunciado

Curioso momento el que se ha vivido este martes en el Senado cuando el senador de Ciudadanos Miguel Sánchez López, al dirigirse al ministro Marlaska, ha acabado su intervención con un "viva España, viva el rey, viva el orden y la ley".

Ha dicho Sánchez López que esta vez le va a hablar al ministro del Interior "no como político sino como jurista y como hijo de Guardia Civil que un día le admiró".

"Le he admirado mucho y hoy me siento profundamente decepcionado con usted", le ha espetado. Entre los motivos, ha afirmado, están "los acercamientos de etarras al País Vasco, por su negativa a meter en cintura a los que homenajean a terroristas, por su negligente actuación en el caso del yihadista de Algeciras, cuya expulsión nunca se llegó a pedir y por el trato arbitrario y despótico a los servidores públicos que operan bajo su mando".

Cada vez que daba una de estas razones, el senador de Ciudadanos ha dejado un "quién le ha visto y quién le ve".

También le ha recordado el cese de Pérez de los Cobos y en el caso del Coronel Torresano "al que le ha cortado usted la cabeza solo dos meses después de haberlo nombrado jefe de la comandancia de Melilla".

Por último, ha sacado el tema de la visita de Pedro Sánchez a Marruecos, que ha definido como una humillación. "No me permitiría terminar no terminar con una estrofa del himno de la Guardia Civil que usted debe conocer muy bien: viva España, viva el rey, viva el orden y la ley".

Una frase que en España muchos recuerdan por el meme que se hizo viral gracias a Callejeros y a Ares, que junto a su "pim, pam, toma Lacasitos", puso de moda esta frase delante de unos agentes de policía que le querían hacer un control de alcohol y drogas.