Interrumpen y desalojan el Pleno del Senado por un simulacro y la reacción de esta senadora al volver es MEMORABLE

Tremendo momento el que se ha vivido este miércoles en el Senado, donde el presidente de la Cámara Alta ha interrumpido el pleno para desalojar el edificio. Pero calma, porque todo estaba programado, ya que se trataba de un simulacro de incendio.

Varios periodistas que estaban cubriendo la sesión han compartido en sus redes el momento del desalojo y hemos podido ver a sus señorías y a todo el personal del Senado a las puertas del edificio.

El momentazo ha llegado cuando la senadora del PNV María Isabel Vaquero Montero, a quien han interrumpido las sirenas en plena intervención, ha tenido que retomar su discurso.

Con una sinceridad apabullante, ha dicho lo siguiente: "Bueno, es muy difícil que continúe porque no sé dónde lo he dejado y no les voy a aburrir".

Un comentario que ha provocado las risas y los aplausos de todos los senadores, tanto de izquierdas como de derechas. Pincha aquí para verlo.

"No les voy a volver a repetir todo lo que hemos dicho hasta ahora", ha proseguido Vaquero, recordando que el acuerdo respecto a la medida que se estaba debatiendo era amplio en la Cámara.