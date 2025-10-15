Detienen a la pareja de una mujer atropellada mortalmente en La Codosera (Badajoz)

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer ocurrida este miércoles en el municipio pacense de La Codosera, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, que no descartan que sea un caso de violencia machista. La muerte de esta mujer ha ocurrido esta madrugada en una calle de esta localidad, de unos 2.000 habitantes y ubicada al noroeste de la provincia de Badajoz, muy próxima a la frontera lusa.

La Guardia Civil ha detenido a la pareja de la mujer fallecida la pasada noche tras ser atropellada en localidad pacense de La Codosera por el vehículo que este conducía y se investigan las posibles circunstancias del suceso, entre las que no se descarta que se trate de un caso de violencia machista.

Testigos afirman que era él quien conducía el coche

La fallecida tenía 46 años y su pareja 43 y, según ha relatado a EFE el alcalde de la localidad, Juan Manuel Gómez, los hechos ocurrieron sobre las once de la noche en la calle Enrique Tierno Galván, situada a la salida del pueblo, a unos 500 metros del ayuntamiento.

El primer edil ha añadido que algunos testigos del suceso han confirmado que quien conducía el vehículo era la pareja de la fallecida, que trabaja en Badajoz, aunque reside en este municipio de unos 2.000 habitantes, próximo a la frontera portuguesa.

Se trataba, según el primer edil, de una "pareja normal", conocida como suele ocurrir en un pequeño municipio y que no tiene hijos. De confirmarse que se trata de un caso de violencia machista sería el tercero en Extremadura en lo que va de 2025.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.