Jordi Évole reacciona a la condena del Fiscal General con un recordatorio de lo que le dijo Feijóo hace 8 años

La sentencia de la Sala II del Tribunal Supremo (TS) contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en el que se le condena a dos años de inhabilitación y una multa económica de 7.500 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Ayuso, a quien tendrá que indemnizar con 10.000 euros, sigue dando que hablar.

Una de las reacciones más recientes, entre los miles que ha habido en redes sociales, está la del presentador y periodista Jordi Évole, que lo ha hecho a su manera, sin decir qué le parece o no, sino haciendo un recordatorio directamente de lo que le dijo el actual líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en un programa de Salvados de hace casi ocho años, cuando Feijóo era presidente de la Xunta de Galicia.

"Cuando hicimos esta entrevista, hace casi 8 años, Feijóo era presidente de la Xunta y García Ortiz, fiscal de medio ambiente. Y no parece que a Feijóo ya le cayese muy bien", ha expresado en un tuit publicado en su perfil oficial de X.

En la citada entrevista, Feijóo le contaba a Évole que "Galicia no arde, a Galicia la queman". Para él, en aquel momento había terrorismo incendiario. Fue entonces cuando Évole le habló de García Ortiz, quien defendía que no podían decir que haya terrorismo incendiario.

"El término terrorista, tal y como entendemos los fiscales y creo que también la sociedad, se reserva a unas acciones criminales muy concretas. Lo que todos entendemos: la ETA, el terrorismo yihadista...", pronunciaba el entonces fiscal de medioambiente.

Además, destacaba que "a lo largo de estos años no hay ninguna condena por terrorismo incendiario en Galicia, desde que yo trabajo en los incendios forestales, más de 14 años, siempre hemos oído la palabra 'tramas, mano negra, concierto de personas' para acabar con Galicia en este caso".

"La respuesta a por qué arde Galicia es una tan compleja como el fenómeno: desde el clima, la masa forestal, los árboles que tiene Galicia, sobre todo la ordenación del territorio, en el que incluso los pequeños propietarios no saben dónde está su finca", contaba García Ortiz.

"Las responsabilidades no se pueden eludir"

Terminado de proyectar el vídeo sobre García Ortiz, Évole le preguntaba si no estaban usando el término terrorismo para "eludir la responsabilidad en este tema" y Feijóo se negó terminantemente.

"No, yo creo que las responsabilidades no se pueden eludir. Somos el gobierno y tenemos que dar la cara. Llevamos 10 temporadas de incendios y la media de hectáreas, costando las 50.000 del año 2017 son unas 20.000 al año", respondía.

"La fiscalía es la que ha abierto una investigación sobre tramas", decía Feijóo, pero Évole le recordaba, nuevamente, que en el vídeo que le acababa de enseña García Ortiz negaba el tema de las tramas. "Sí, sí, he escuchado con mucho interés al fiscal...", concluía.