Juan Carlos I, entre la herencia del franquismo y la fractura del mito

Hay momentos en la historia que miramos con una nitidez engañosa. Los recordamos como si hubieran sido inevitables: Franco muere, Juan Carlos se convierte en rey y España inicia su camino hacia la democracia. Pero basta acercarse un poco a ese noviembre de 1975 para descubrir que, en realidad, no había nada escrito. El país no avanzaba por un pasillo iluminado, sino por un terreno lleno de temores, contradicciones y fuerzas opuestas.

Y en el centro de ese laberinto, un monarca joven y cuestionado que, pese a todo, acabaría pilotando -con luces y sombras- uno de los procesos políticos más determinantes del siglo XX español.

Medio siglo después, es difícil encontrar una figura histórica española tan cargada de paradojas como Juan Carlos I. Heredero de un régimen autoritario, símbolo de la democracia, arquitecto del consenso y, al mismo tiempo, protagonista de un deterioro público que lo empujó al exilio. Su reinado no cabe en una sola etiqueta. Es, más bien, el relato de cómo un país trató de reinventarse y de cómo el rey que acompañó ese proceso terminó siendo cuestionado por él.

Un juramento franquista para sobrevivir políticamente

El 22 de noviembre de 1975, apenas dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos I juró “sobre los Santos Evangelios” fidelidad a las Leyes Fundamentales y a los Principios del Movimiento Nacional. La escena, rodeada del ceremonial franquista más solemne, parecía la confirmación de que el régimen seguiría intacto, con un rey en lugar de un caudillo.

Pero aquel juramento, lejos de ser un compromiso ideológico, fue una estrategia de supervivencia. El ejército seguía dominado por mandos leales a Franco y la policía política estaba en pleno funcionamiento. Cualquier señal de ruptura habría podido desencadenar un colapso institucional.

El historiador Sebastián Balfour sostiene que Juan Carlos jugó entonces "un doble papel: el del heredero obediente hacia fuera y el del reformista paciente hacia dentro". Esa ambivalencia -que para algunos sería virtud táctica y para otros oportunismo- sería una representación perfecta de lo que iba a ser su reinado.

Juan Carlos reinaba por voluntad expresa de Franco. Pero la historia demostraría que su proyecto político acabaría siendo -contra todo pronóstico- casi la negación de la voluntad del dictador.

El dilema del inicio: reformar o quedar atrapado por el pasado

Uno de mitos generalizados radica en la idea de que la Transición se llevó a cabo de una manera lineal y sólida. Pero nada más lejos de la realidad, ya que durante los primeros meses de Juan Carlos al frente de la jefatura del Estado se convirtieron en un constante ejercicio de equilibrios. De forma que el rey debía debatirse entre:

el inmovilismo de quienes exigían la continuidad del régimen franquista

la presión creciente de la oposición democrática

la inquietud de Europa, que reclamaba reformas para normalizar relaciones

una sociedad que había cambiado más de lo que el régimen podía tolerar.

De acuerdo con el politólogo Santos Juliá, el rey entendió que su supervivencia como jefe del Estado dependía de “romper sin romper”: impulsar cambios profundos sin provocar una ruptura formal que enardeciera a los sectores más duros.

Juan Carlos no tenía un plan ideológico cerrado ni único, sino una lectura política del momento: una transición era inevitable, pero debía hacerse desde dentro para evitar que el Estado se derrumbara. La alternativa -un choque frontal con el aparato franquista- era inviable.

El primer gesto de autoridad: la caída de Arias Navarro

El primer punto de inflexión llegó en el verano de 1976. La convivencia entre el rey y el presidente Carlos Arias Navarro, último jefe de gobierno de Franco, era insostenible. Arias encarnaba el inmovilismo y bloqueaba cualquier apertura. Su caída, forzada desde Zarzuela, fue la primera demostración clara de que Juan Carlos iba a ejercer poder real.

Su sustituto, Adolfo Suárez, sorprendió a casi todos. Era un producto del Movimiento, falangista en origen, sin aura democrática. Pero el rey buscaba algo más importante: alguien con conexiones dentro del régimen y, a la vez, con cintura política suficiente para desmontarlo. Suárez resultó ser ese detonante.

Así, en menos de un año, el nuevo presidente impulsó:

la Ley para la Reforma Política

la disolución de las Cortes franquistas

la legalización de partidos y sindicatos

la legalización del Partido Comunista en abril de 1977

Este último movimiento desató la ira en una parte considerable de la población, principalmente en aquella más reacia a cambios y en muchos casos, ligada a sectores militares. Fue el momento más delicado para el rey. Pero también consolidó la percepción de que la reforma ya no tenía vuelta atrás.

Las elecciones y la Constitución: legitimidad y límites del nuevo sistema

Finalmente, año y medio después del fallecimiento de Franco, España iría a elecciones. Así, el 15 de junio de 1977, el país acudió a las urnas en los primeros comicios libres desde 1936. Para la ocasión, había una estrategia enarbolada para que el nuevo régimen se abriera paso a los ojos del resto de países. Y una imagen valía más que mil palabras: el rey Juan Carlos votando, partícipe activo en las elecciones y dando un 'golpe sobre la mesa' a nivel internacional.

A partir de ahí, comenzó la tarea más compleja: redactar la Constitución de 1978. Juan Carlos, ya como rey constitucional en funciones, jugó un papel de árbitro discreto pero determinante: presionó para que hubiera acuerdo y, sobre todo, para evitar que los debates desembocaran en una ruptura entre "dos Españas" que aún estaban demasiado cerca.

El 23-F: la noche que construyó el mito

En la tarde del 23 de febrero de 1981, cuando Tejero irrumpió en el Congreso, el país se asomó a su peor fantasma: el retorno militar. Esa noche, la intervención del rey -en uniforme de capitán general, ordenando a los mandos desobedecer el golpe- fue decisiva. Una nueva muestra de la fortaleza de una democracia que apenas nacía.

Aquella noche consagró la imagen del rey como garante de la Constitución. Fue el punto culminante de su figura pública: el momento en que pasó de ser un protagonista político a convertirse en un símbolo estatal.

La cara B de la Transición: el modelo bajo revisión

Con el paso de los años, el relato triunfalista de la Transición empezó a ser cuestionado. La generación que no vivió el franquismo planteó preguntas que antes se habían evitado:

¿Se protegió en exceso al aparato del régimen?

¿La Ley de Amnistía contribuyó a la "reconciliación" o perpetuó la impunidad?

¿El papel del rey fue tan decisivo como sugería el relato oficial, o se sobredimensionó?

¿Por qué la monarquía quedó tan blindada frente al escrutinio público?

Estas revisiones no buscan -a priori- negar sus méritos, sino situarlos en contexto y tratar de demostrar que el rey fue un actor clave, pero no el único; y que la Transición fue medianamente modélica, pero limitada.

El deterioro: cuando el mito se hace pedazos

Sin embargo, ese aura de héroe y de ser el hombre que cambió la historia reciente de España, se vino abajo en un abrir y cerrar de ojos. En el siglo XXI, la figura de Juan Carlos I pasó de símbolo de estabilidad a símbolo de decadencia. La cacería en Botsuana (2012), sus negocios opacos, sus amistades controvertidas y las regularizaciones fiscales marcaron el principio de un desplome acelerado de reputación.

Ya no existía el consenso reverencial de los años 80. La sociedad había cambiado: quería transparencia donde antes aceptaba discreción, y explicaciones donde antes bastaban símbolos.

Su salida a Abu Dabi en 2020 fue el colofón de ese hundimiento. El rey que había encarnado la transición democrática se veía obligado a abandonar el país para no deteriorar la institución que él mismo había consolidado.

Conclusión: un reinado hecho de contradicciones

Medio siglo después de la muerte de Franco, el legado de Juan Carlos I es una ecuación compleja:

Fue heredero del franquismo, pero también motor de su desmantelamiento.

Fue garante del consenso, pero también producto de un pacto que evitó afrontar el pasado.

Fue símbolo de renovación, pero terminó asociado con los vicios del viejo poder.

Fue héroe del 23-F, pero protagonista de un final amargo.

Su figura resume, quizá como ninguna otra, las tensiones de la España contemporánea. Y explica por qué, todavía hoy, su nombre despierta debates que no son solo históricos, sino también e inevitablemente, políticos.