Juanfran Pérez Llorca, mano derecha de Carlos Mazón y el candidato del PP a presidente que "cae bien" a Vox

Mano derecha del expresident Carlos Mazón, Juan Francisco Pérez Llorca, a quien llaman Juanfran, será el candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Generalitat valenciana después de haber sido, y todo a la vez, alcalde de Finestrat, secretario general del PP valenciano y síndic (portavoz) del partido en Les Corts. Pero, sobre todo, Pérez Llorca es también el hombre y el nombre con más papeletas para ser aceptado, hasta deseado, por la ultraderecha. El también amigo de Mazón fue, de hecho, el artífice de todos los acuerdos alcanzados en Valencia entre Partido Popular y Vox, comenzando por el de gobierno, aquel conocido como pacto de la servilleta; servilleta porque el compromiso rubricado en 2023 entre seis hombres (tres del PP y tres de Vox) se cerró en muy poquito tiempo y contenía apenas cinco frases. Uno de esos hombres es ya el futuro candidato del PP a la Presidencia valenciana.

La elección de Pérez Llorca contaba, al menos en estos últimos días, con el consenso del Partido Popular de Valencia, no tanto con el de Génova. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tenía inmerso al partido en una afligida incertidumbre al resistirse a confirmar su nombramiento. Aunque todo el PP valenciano estaba de acuerdo, el jefe de la oposición aún buscaba otro nombre, por aquello de que no pudieran echarle en cara que, una vez más, hubiera tenido que acceder a los anhelos de Santiago Abascal. En la dirección nacional del PP tampoco sentó bien que Pérez Llorca se reuniera con los tres presidentes provinciales del partido en valencia el viernes previo a la dimisión de Carlos Mazón y para acordar el relevo del expresident.

Pérez Llorca y el PP de Feijóo tuvieron un sonado encontronazo durante las negociaciones con Vox para la coalición en Valencia. Mientras el hombre de Mazón dijo que no se planteaban ningún veto, el entonces director de campaña del PP, Borja Sémper, dejó claro que nunca pactarían con "una persona acusada y condenada por maltrato", en referencia al ahora diputado de Vox Carlos Flores Juberías, que finalmente Abascal apartó para colocarle como candidato al Congreso.

Aunque alejado de la gestión directa de la DANA, la figura de Pérez Llorca tampoco sirve para escapar de todo aquello que representa Mazón. "[Juanfran] siempre ha sido del entorno de Mazón, le respaldó hasta el último momento", aseguran fuentes del entorno del expresident, que dicen que ambos "hablan habitualmente".

En su primera entrevista tras ser elegido portavoz del PP en Les Corts, en El Español y tras la salida de Vox del Govern, Pérez Llorca no escatimó en halagos hacia Mazón. Se conocieron en 2015, cuando el primero era presidente de la Diputación y el segundo, diputado en el mismo organismo. Ahí comenzó una "relación profesional que luego se convirtió también en una amistad personal". "Dicen de mí que soy un hombre negociador, de estrategia. Yo tengo que decir que, de quien más lo he aprendido, es de Mazón. Él también es un hombre con un talante muy negociador. [...] La ventaja de Mazón, a diferencia de Ximo Puig, es que es un tipo con los pies en el suelo, que le gusta pisar la calle", dijo en la citada entrevista Pérez Llorca.

Vox lleva días, la última vez esta misma mañana, exigiendo al PP la elección de candidato a la Presidencia si quieren abordar unas negociaciones. Y con el nombre de Pérez Llorca sobre la mesa, el sí es muy plausible. Como secretario general del PP valenciano, negoció con Vox la investidura y el gobierno de coalición y, luego como síndic, fue también el encargado de dialogar con la extrema derecha para sacar adelante todo lo que quería el Govern, como los presupuestos. Hace unos días, el portavoz de Vox en Les Corts, no ocultó su simpatía. "Juanfran me cae bien", señaló.

Ahora, Pérez Llorca, a quien muchos en Valencia reconocen sus dotes como negociador, tendrá que decidir si asume o no las reivindicaciones de Vox, es decir, las políticas para frenar la inmigración y las negacionistas del cambio climático.