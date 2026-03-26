Vox elige a Manuel Gavira como candidato a las elecciones andaluzas

Vox ha elegido a Manuel Gavira como candidato a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo. La decisión ha sido tomada por el Comité Ejecutivo Nacional de la formación de extrema derecha que ha apostado por el gaditano, diputado de la cámara regional desde 2018, fecha en la que Vox entró por primera vez en un parlamento autonómico.

Además, fue el primer cargo de la extrema derecha que estuvo en la Mesa del Parlamento andaluz, donde ostentó una de las Secretarías. Nacido en 1969 y padre de dos hijos, logró su acta de parlamentario andaluz por la circunscripción de Cádiz, donde Vox logró dos parlamentarios en los comicios andaluces de 2018.

En 2021 asumió la portavocía de Vox en el parlamento autonómico tras la salida de Alejandro Hernández, algo que se interpretó como una orden directa de la dirección nacional para endurecer el tono contra el Gobierno andaluz y contra el resto de Ejecutivos autonómicos. En 2024 decidieron romper todos y cada uno de ellos por la acogida de menores migrantes. Sin embargo, en Andalucía tan solo se endureció el tono contra el Gobierno popular de Juanma Moreno debido a que ostentaba la mayoría absoluta.

Gavira, que es abogado, mediador civil y mercantil, además de asesor empresarial, será el primer representante de Vox en la Mesa de un Parlamento en España.

Sustituye a Macarena Olona que fue la candidata en 2022, algo que para el candidato actual supuso una humillación entonces debido a que todas las apuestas le daban a él el protagonismo para encabezar las listas de la formación de extrema derecha.

Ahora, tratará de impedir que Juanma Moreno revalide la mayoría absoluta en unos comicios que se producen antes de lo esperado. Algo que también ha afectado al Partido Socialista donde su candidata, María Jesús Montero, ha tenido que abandonar Moncloa incluso antes de Semana Santa para preparar el envite.