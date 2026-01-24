Nuevo día de caos en Rodalies: los mensajes contradictorios acrecientan la confusión en Cataluña

El lío de los trenes en Cataluña va a más. Rodalies vuelve a arrancar una nueva jornada rodeado de mucho caos. Después de las dudas sobre el estado de las vías tras el accidente mortal del pasado martes en Gelida (Barcelona), este sábado, las líneas más importantes están cerradas, pero los mensajes contradictorios han acrecentado la confusión entre los ciudadanos.

Todo tiene que ver con el aviso de madrugada, tras su reunión con Renfe y Adif, del Govern de la Generalitat de Cataluña. Tras el encuentro, sobre las 3.30 de la madrugada, habían avisado que todo el servicio de Rodalies seguiría sin operar este sábado.

Tras ocho horas de reunión, el Govern anunció la "incapacidad de operar el servicio ordinario de Rodalies y mercancías en toda la red ferroviaria", por lo que no entraría en servicio este sábado.

Pero la sorpresa es que, horas después, ha comenzado a operar parcialmente. Se trata de cuatro líneas parte de la R2, R8, R16 y R17. Mientras que las principales siguen sin ofrecer servicio.

Una "suspensión total"

Después de la segunda reunión, la Generalitat ha confirmado que ha pedido a Adif y Renfe la "suspensión total" hasta que se pueda garantizar por completo la seguridad del servicio.

Según ha informado el diario El País, el consejero de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, que la situación es "excepcional y sin precedentes" y ha admitido que no se pueden conseguir "milagros" con un línea que lleva con problemas desde hace tiempo.

El Ejecutivo catalán también ha reclamado a Renfe la gratuidad del servicio de Rodalies mientras siga el caos ferroviario de los últimos días. Pero ha terminado ampliando sus peticiones, pidiendo una suspensión total hasta que todo este listo.

Renfe, a otro ritmo

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha defendido que se ha trabajado en las últimas horas para tratar de "dar una mínima movilidad" a los usuarios en la red de Rodalies para este sábado.

Pese al anuncio del Govern de la Generalitat, de madrugada, ha asegurado que la situación "ha podido evolucionar" y han preferido reanudar algunos servicios cuando podían hacerlo sin problema.

"Hemos preferido dar este servicio en el momento que teníamos conciencia y constancia que podrían iniciar este servicio, aunque con alteraciones", ha asegurado, además de pedir disculpas a los viajeros por la alteración del servicio.

Carmona ha justificado que los cortes se han producido "fruto" de la revisión de la red que pactaron con los maquinistas. Sobre las líneas en las que se está trabajando, ha dicho que se está revisando principalmente la R1 y la R2 que son las líneas "que pueden provocar mayor afectación a los viajeros".

En declaraciones desde el Departament de Territorio de la Generalitat, el portavoz de Renfe en Cataluña ha señalado que se está trabajando "paso a paso" para recuperar la circulación.

Servicios alternativos

Pese a que Rodalies no está operando como debería, sí que se han establecido varios servicios alternativos por carretera para poder desplazarse de un punto a otro de Cataluña.

En la R1 entre Blanes y Maçanet-Massanes, así como entre Badalona y Montgat (Barcelona).

En la línea R2 Sud se ha establecido servicio alternativo por carretera entre Castelldefels y Garraf (Barcelona).

En la línea R3 hay servicio alternativo por carretera entre Fabra i Puig, La Garriga y Ribes (Barcelona).

Respecto a la línea R4 hay servicio alternativo por carretera entre Terrassa y Martorell (Barcelona) y entre Martorell Central y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), mientras que entre Manresa y Martorell Central se presta servicio en horario habitual y entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y Sant Sadurní d'Anoia circula un tren por hora y sentido con nuevos horarios.

Según Renfe, la oferta de trenes era la habitual en las líneas R2, R2 Nord y R8, así como en la R16 y R17, y se ha establecido servicio alternativo por carretera en la R11 entre Figueres y Portbou (Girona); en la R13 entre Sant Vicenç de Calders y Lleida; en la R14 entre Reus (Tarragona) y Lleida; en la R15 entre Reus y Riba-roja (Tarragona) y en la RL4 entre Manresa y Cervera (Lleida).

El fin justificará los medios. El objetivo de la Generalitat es el de garantizar la seguridad para que no se vuelva a repetir un episodio como el del pasado martes, que causó la muerte del maquinista y decenas de heridos.