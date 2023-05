La Junta Electoral Central baraja exigir el DNI para votar por correo en toda España el 23-J

El elefante rosa en la habitación de las próximas elecciones en España se llamaba (y se llama) voto por correo. Tras los distintos casos que se investigan de supuesto fraude mediante la compra de votos por esta vía de votación, que tuvo su epicentro en Melilla pero después se extendió a otros puntos de la península, la Junta Electoral Central (JEC) estudia cortar de pleno cualquier posibilidad de corromper los siguientes comicios, las elecciones generales adelantadas al 23 de julio (23-J).

Así lo ha avanzado el diario El País este miércoles, en una información que apunta a que este organismo electoral está estudiando exigir en el momento de la votación el Documento Nacional de Identidad a todos los electores que quieran emitir así su voto. Y es que en este proceso, tan sólo hay que mostrar el carnet de identidad en dos fases: cuando se solicita el voto por correo y cuando se reciben las papeletas y documentación para hacerlo. Cuestión que choca con el momento en el que se emite el voto mediante el envío por correo certificado.

Se trataría de la misma medida impuesta cuando estallaron las sospechas en la ciudad autónoma, en el marco de una investigación por la que se detuvo a una decena de personas, entre ellas un consejero del Ejecutivo melillense saliente y el yerno de la formación Coalición por Melilla.

Un requisito clave en unos comicios estivales en los que se prevé mucho voto por correo

Según el citado periódico, se trata de una iniciativa que parte desde la propia JEC, puesto que ni el Gobierno ni ninguna junta electoral de zona ni otra fuerza política había planteado un recurso o demanda sobre este asunto. No obstante, la JEC no descarta implementar alguna resolución en este contexto “para dar más fiabilidad incluso que la actual al sistema electoral español”, apuntan a El País fuentes electorales conocedoras de dicho debate. Cabe destacar que este requisito no está contemplado en ningún artículo de la ley electoral.

La posibilidad de aumentar la seguridad en el voto por correo es especialmente relevante para la próxima cita electoral, puesto que será la primera vez en la historia de la democracia reciente -postransición- en la que España votará en período vacacional. Las búsquedas de cómo votar por correo se dispararon tras el anuncio del adelanto y el pasado martes -fecha en la que se abrió el plazo para solicitarlo- ya se vieron colas en distintas oficinas de Correos de todo el país.