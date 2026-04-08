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La vía de Adamuz se rompió un día antes del accidente, según un nuevo informe de la Guardia Civil
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La vía de Adamuz se rompió un día antes del accidente, según un nuevo informe de la Guardia Civil

La investigación del instituto armado también descarta completamente que se tratase de un sabotaje o de un atentado terrorista, según 'El País'.

Antón Parada
Antón Parada
Vista de los restos del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, en una imagen de archivo.
Vista de los restos del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, en una imagen de archivo.Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

Nuevas conclusiones respecto a la tragedia que dejó el accidente ferroviaria de Adamuz (Córdoba). Un nuevo informe de la Guardia Civil resuelve que la vía se rompió el día anterior a que se registrase el fatídico descarrilamiento que se saldó con 46 víctimas mortales, según ha publicado El País. No es lo único que permite afirmar este trabajo de investigación realizado por el instituto armado. Por primera vez, se descarta completamente la posibilidad de un sabotaje o un atentado terrorista.

En este sentido, las conclusiones de este nuevo informe coinciden, en el caso de la rotura de vía, con los del informe técnico realizado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). El punto de rotura se produjo en el tramo "contemplado entre el PK. 319+412 y el 318+665", concretamente a las 21:46:00 horas del día de antes del descarrilamiento del tren Iryo que impactó con un Alvia.

"Así mismo, las indagaciones en fuentes abiertas y de la información obrante, no se han encontrado indicios de actividades subversivas o terroristas. Por lo que este supuesto se descarta como línea de investigación", recoge el informe del instituto armado, en lo referente a la hipótesis —siempre en un grado menor, pero sin ser descartada— de que podía tratarse de una acción terrorista o de sabotaje.

-Noticia de última hora, en ampliación-

Antón Parada
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Redactor de El HuffPost de actualidad y última hora en Hard News. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó en La Voz de Galicia y Radio Voz durante un lustro antes de llegar a El HuffPost en 2021.

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