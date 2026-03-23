Sumar confirma su estrategia para convalidar el decreto de la vivienda: llama a una "gran movilización" de inquilinos "para presionar"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha llamado este lunes a organizar "la mayor movilización social posible" para que el decreto ley que prorroga los contratos de alquiler y topa las actualizaciones de renta salga adelante, cuando se vote en el Congreso dentro de un mes.

"Tenemos un mes para organizar la mayor campaña posible de presión para que cuando los diputados vayan a pulsar el botón de la votación se sepa quién defiende a la gente y quién defiende los intereses de una clase rentista que se está forrando a su costa", ha dicho Bustinduy en una entrevista en TVE.

Tras asegurar que los "lobbies de los grandes propietarios se están moviendo" para que el decreto sea negado en el Congreso, el ministro ha asegurado que es "optimista" y que cree que el decreto puede convalidarse.

Según sus datos, la prórroga por dos años de los contratos de alquiler hasta el 31 de diciembre de 2027, que aprobó el Gobierno el pasado viernes, afecta a un millón de contratos y a dos millones de españoles. "Por eso es tan importante la prórroga automática de los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027 que se aprobó en el Consejo de Ministros y por eso hoy quiero llamar a la movilización de todos los inquilinos e inquilinas de este país para que hagan presión política suficiente, para que en el plazo de 30 días existan las condiciones para tener una mayoría parlamentaria", ha dicho el ministro.

"Es absolutamente fundamental que esta prórroga se convalide para que las familias en España no se encuentren con una subida del 30%, del 40% o del 50% de sus contratos de alquiler. Hemos demostrado que por supuesto que se puede intervenir para solucionar el problema de la vivienda. Que claro que nos vamos a encontrar una formidable resistencia para ello: hay una minoría, una oligarquía rentista en este país que se está lucrando, se está forrando a costa del derecho constitucional a la vivienda de las familias", ha proseguido.

Dos semanas para topar beneficios empresariales

El ministro se ha referido también al mecanismo para controlar los márgenes empresariales que Sumar logró incluir en el decreto 'anticrisis' después de "pelearlo muchísimo" en el Consejo de Ministros del viernes y ha asegurado que en un plazo de dos semanas el Ejecutivo ya podrá intervenir para "topar" esos beneficios.

Según ha explicado, con este mecanismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) podrá "requerir toda la información en el mercado mayorista y en el minorista, en 12.000 gasolineras por ejemplo, del margen de beneficio que se está llevando cada empresa".

"El reporte de la CNMC es semanal y el decreto incluye la previsión para que en un plazo de dos semanas el Gobierno tenga un informe completo con todos los márgenes de beneficio que obtienen las operadoras en los mercados, tanto mayoristas como minoristas, y en caso de que existan esos márgenes que nadie dude de que el Gobierno va a intervenir y a impedir que nadie pueda lucrarse gracias a las alzas de precios de la guerra", ha garantizado el ministro.

Bustinduy ha señalado que el Ejecutivo tiene evidencia de que con el incremento de los precios del gas y el petróleo que se produjo como consecuencia de la guerra en Ucrania, las grandes operadoras del sector de la energía "se forraron" y que el 85 % de los beneficios que se obtuvieron en esa guerra en los EE. UU. fueron a parar al 1 % más rico de la población.

Asimismo, se ha comprometido a informar con transparencia de la información recabada por la CNMC, la cual tiene además -ha recordado- capacidad para sancionar a las empresas que no la aporten.