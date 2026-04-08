Irán denuncia ataques contra una refinería horas después de la entrada en vigor del alto el fuego 

El humo de una refinería de petróleo se eleva sobre edificios residenciales en el sur de Teherán, Irán, el 15 de junio de 2025.

Irán denuncia el incumplimiento del alto el fuego apenas unas horas después de haber alcanzado el acuerdo. La Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC, por sus siglas en inglés) ha denunciado este miércoles haber sufrido ataques contra sus instalaciones en la isla de Lavan, situada en el golfo Pérsico.

"Alrededor de las 10 de la mañana de ete miércoles (hora local iraní), las instalaciones de la refinería de petróleo de Lavan, situadas en la isla de Lavan, sufrieron un cobarde ataque por parte de los enemigos", ha señalado la compañía en un comunicado recogido por la agencia Mehr y compartido por EFE.

Según ha denunciado la compañía con sede en Teherán, los supuestos ataques, que habrían alcanzado una refinería de petróleo de Lavan, se produjeron apenas unas horas después de que Estados Unidos confirmase que se había llegado a un acuerdo entre ambas potencias.

Según las primeras informaciones no habría víctimas en el ataque, que ha producido un incendio que aún tratan de extinguir. Tampoco se ha visto afectado el suministro de combustible. A pesar de ello, se ha pedido a la población que mantenga todas las precauciones posibles, evitando utilizar el transporte público y aquellos desplazamientos que no sean esenciales.

Los supuestos ataques llegan horas después del anuncio del alto el fuego

Los ataques denunciados por la compañía se produjeron apenas unas horas después de que Estados Unidos anunciase, tras su ultimátum (en el que amenazó con destruir la civilización iraní), que había aceptado un alto el fuego de dos semanas.

Algunos de los puntos que se incluyen en dicho plan, propuesto desde Teherán y mediado por Pakistán, son la retirada de las tropas estadounidenses de la región o el control iraní del Estrecho de Ormuz, a través del cual se podrían imponer tasas que ayudarán a reconstruir el país tras la guerra.

Aún así, tal y como aclaraba el mensaje publicado por el mandatario estadounidense en Truth Social, este acuerdo no significa el "fin de la guerra", pues aún habrá que discutir los últimos detalles en unas conversaciones que se espera que comiencen este viernes 10 de abril en Islamabad.

Según ha comunicado el propio Trump, quien cree que Irán "ha experimentado un cambio de régimen muy productivo", ambos países seguirán colaborando activamente en las negociaciones. Además, tal y como ha adelantado "no habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad".