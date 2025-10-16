Koldo se enfada con los periodistas a las puertas del Supremo por un golpe con una cámara: "Os pido que no me agredáis"

No ha sido un jueves fácil para Koldo García. El exasesor José Luis Ábalos ha tenido que acudir a primera hora de la mañana al Tribunal Supremo para declarar ante el juez Lepoldo Puente tras el último informe de la UCO que le sitúa como "gestor y custodio" de una reserva de dinero en metálico que no encontraría respaldo en los ingresos regulares del exdirigente socialista y de la que Koldo dispondría para hacerse cargo de pagos que corresponderían a su entonces jefe, tales como la pensión alimenticia de uno de sus hijos, la empleada doméstica o regalos a sus parejas.

Koldo, como cabía esperarse, se ha acogido a su derecho a no declarar. Temoroso de que el juez le enviara a prisión, ha aparecido en la sede del Supremo con una mochila. "Hombre precavido vale por dos", ha dicho al ser preguntado por algunos medios al respecto.

Había una gran expectación mediática por la declaración de Koldo, después de que ayer Ábalos también fuera citado para hablar sobre el último informe de la UCO. Al igual que su exasesor, el diputado también se inclinó en esta ocasión por acogerse a su derecho a no declarar.

Decenas de periodistas han estado pendientes de los pasos de Koldo a su llegada al Supremo. Una situación que ha generado un momento de gran incomodidad cuando, supuestamente, un cámara de televisión ha golpeado la cara del exasesor con su herramienta de trabajo. Koldo no ha dudado en poner mala cara por este incidente y ha pedido a los periodistas que no le agredan. "Lo único que os pido es que no me agredáis. Yo creo que ya vale", ha dicho enfadado.

Esta situación recuerda también a la que vivió Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, cuando hace unos meses también acudió ante la Justicia a declarar en la causa en la que se instruyen dos delitos fiscales y uno de falsedad documental en relación a un presunto fraude tributario.

Un cámara que caminaba de espaldas chocó contra una farola y eso provocó que González Amador impactara con él cuando se dirigía a los juzgados. Sin embargo, Ayuso aprovechó la circunstancia para decir que su novio había sido "agredido".

"Me ha gustado verle entrar por la puerta y no por el garaje como hacen los presuntos delincuentes y los familiares de políticos, de según qué políticos. Ha sido agredido por un cámara, no se ha golpeado, le ha agredido porque no se ha puesto un dispositivo mínimo de seguridad ni tampoco un dispositivo mínimo de respeto (...) "Que entre un ciudadano a pie y que tenga que salir con la frente como ha salido después de ser golpeado es inasumible. ¿Y qué pasaría si fuera la mujer o el marido de cualquier ministro o un asesor de cualquier ministro? ¿Qué no estaría ocurriendo en España? ¿Por qué tenemos que pasar por esto todos los demás?", dijo la presidenta madrileña.