La abstención "de última hora" que indigna a las asociaciones antitaurinas: "El PSOE se ha alineado con la ultraderecha"

Resultado de la votación en el Congreso sobre la ILP a favor de la derogación de la Ley de Patrimonio Cultural de la tauromaquía

A última hora de este martes, el Congreso votó en contra de admitir a trámite la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por un conjunto de más de 3.000 personas y 35 asociaciones y organizaciones en contra de que la tauromaquia se ampare en la Ley de Patrimonio Cultural. La ILP, llamada 'No es mi cultura' consiguió recoger 715.00 firmas, muy por encima de las 500.000 necesarias, convirtiéndola en la iniciativa popular más apoyada de la última década.

El objetivo de la iniciativa era el de derogar la Ley de Patrimonio Cultural de la tauromaquia, algo que tal y como la directora de la ONG AnimaNaturalis y activista e impulsora de la ILP, Aida Gascón, ha asegurado en una entrevista a El HuffPost, no ha sido posible pese a que contaban con los apoyos suficientes para que fuera sometida a debate en el Congreso.

Sin embargo, "un cambio en el último momento por parte del PSOE", que se abstuvo, impidió que la iniciativa pudiera debatirse en el Congreso. La abstención socialista pilló por sorpresa a los miembros de la ILP, ya que "hasta el último momento estuvimos en contacto estrecho con altos cargos del partido y hasta 24 horas había calma y tranquilidad de que el PSOE iba a votar a favor", lamenta Gascón.

Respecto a la ILP, Gascón señala que lo que buscaban era retirar el amparo que la Ley de Patrimonio Cultural ofrece a la tauromaquia. "Pretendíamos derogar la ley de patrimonio cultural de la tauromaquia, ya que en 2016 la tauromaquia quedó blindada por ley y esto impedía que se pudiera prohibir o regular tal como quisieran las CC.AA", señala. Esto provocó que la prohibición de celebrar corridas en Cataluña, vigente desde 2010, "quedase anulada por el Tribunal Constitucional, que se amparó en esta ley que protege la tauromaquia".

"Con su abstención, el PSOE se alinea con la ultraderecha" Aida Gascón, miembro de la ILP 'No es mi cultura'

Por ello, lamenta que la iniciativa no haya llegado a buen puerto por la abstención del PSOE, ya que Gascón insiste en que durante los últimos meses se han "reunido con todos los partidos excepto PP, VOX Y UPN". "Todos nos dieron su visto bueno a la toma consideración, incluido el PSOE". Sin embargo, tras el cambio de rumbo de última hora, Gascón señala que "muchos miembros del PSOE" les han comunicado "sentirse decepcionados con su propio partido".

"Sabemos que hay diferentes sensibilidades y desde dentro están sufriendo este debate interno" y lamentan que "al final haya ganado el poder de unos pocos: ganaderos, empresario taurinos y de los propios barones socialistas que presionan desde Andalucía y Castillas".

Respecto a la justificación del PSOE tras la votación, en la que aseguraron que "la cultura no se impone ni se deroga por decreto", las asociaciones y organizaciones promotoras ven en esta afirmación una "falacia", ya que señalan que el hecho de "mantener la tauromaquia como patrimonio cultural de todos los españoles implica que se siga promoviendo, porque una de las funciones del patrimonio cultural es promover y regar con fondos públicos estos espectáculos de forma artificial con entradas gratuitas, fomentar a los jóvenes a ir, etc."

Por todo ello y tras la abstención, consideran que "el PSOE se ha alineado con la ultraderecha fomentando la tauromaquia para mantenerla pese a ser para una minoría que no sube del 8%". Este precisamente, es otro de los argumentos que esbozan los impulsores de la ILP, ya que "desde 2019, el porcentaje de la sociedad civil que acude a espectáculos taurinos permanece estancado en un 8%, bajando hasta el 5% en el caso de las personas que acuden a corridas de toros pagando su entrada, según datos del Ministerio de Cultura".

El PSOE, el gran señalado

Tras la votación, las primeras declaraciones públicas por parte de formaciones como Sumar o Podemos no se hizo esperar, y tacharon de "indignante" la abstención socialista. En este sentido, Gascón apunta a que la ILP fue pensada para que fuera "lo más cómoda posible para el PSOE".

"Aunque no nos escondemos y la prohibición sería nuestro objetivo final, nosotros no podíamos pedir la prohibición de la tauromaquia porque es inconstitucional. Por eso, no iba de prohibir sino de quitarle esa protección legal que impide que las CCAA tengan las competencias que tenían antes de 2013 cuando se blindó, tanto a autonomías como ayuntamientos", señala Gascón

Respecto a si el resultado ha sido un fracaso o no, Gascón señala "ha sido un fracaso para el PSOE", aunque no niega que no hayan conseguido el objetivo de eliminar el blindaje legal de la tauromaquia en España, y lamenta que "va a estar durante mucho tiempo". Sin embargo, no piensan parar aquí pese al duro revés que han sufrido.

"Vamos a seguir luchando y la estrategia tiene que ser mediante la concienciación y recortando subvenciones, que es lo único que mantiene la tauromaquia viva", apunta la representante. Asimismo, señala que las reacciones tras la votación han sido muy positivas, y no han encontrado "desánimo, sino todo lo contrario". "Ahora nos reagruparemos nuevamente para volver más fuertes, aquí no se para nada", asegura Aida.

Primeras reacciones políticas: Patxi López y Urtasun

Nada más concluir la votación, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se mostró claro ante el cambio de postura de su partido en el momento de votar. Aseguró que "no había un consenso suficiente en el seno del grupo", y destacó que en su formación "hay taurinos, antitaurinos e indiferentes"

En el otro ala del Gobierno, Ernest Urtasun, ministro de Cultura, se posicionó en contra del resultado final. De acuerdo con las palabras de Gascón, el titular de la cartera de Cultura les habría asegurado que "llevarán nuevamente la ILP al Congreso aunque sea en forma de proposición de ley".