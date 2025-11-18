La jueza de la DANA 'desmonta' la excusa de la mochila de Mazón: canceló una llamada de Pradas a las 19.10h.

La jueza que instruye la causa sobre la gestión de la DANA ha pedido este martes las grabaciones de las comparecencias del president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en las comisiones de investigación de Les Corts y el Congreso, ya que ha vertido "diversas aseveraciones que no se corresponden con el contenido de la instrucción".

El objetivo de estos requerimientos a las dos Cámaras para que las remitan "a la mayor brevedad" es incorporarlas al procedimiento penal, tal y como había solicitado la acusación que ejerce la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, según han informado este martes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

En su auto, la jueza Nuria Ruiz Tobarra alude a las aseveraciones de Mazón este lunes en la comisión de investigación el Congreso sobre las llamadas que no atendió de su consellera de Interior, Salomé Pradas, sobre la información que había de lo que estaba pasando y sobre el momento en el que supo que había fallecidos.

Llamadas canceladas

Sobre las llamadas que le hizo la tarde de la dana Pradas, una de las investigadas en la causa y que, según dijo Mazón en el Congreso, no atendió porque podía tener el móvil en la mochila, la instructora señala que "no es lo mismo llamadas canceladas", que son las que "el receptor no las admite, que llamadas perdidas".

La jueza recuerda que Pradas ha aportado a la causa las llamadas al president que fueron "canceladas" a las 16:29, 19:10 y las 19:36 horas el día de la DANA.

En lo referido a este asunto, cabe recordar que Mazón no efectuó ni atendió llamadas entre las 18.57h. y las 19.34h. de la tarde del 29 de octubre, momento en el que miles de personas sufrían ya las consecuencias de la trágica DANA. "No sé si tendría el móvil en la mochila y no lo escuché. No lo sé", aseguró Mazón a la pregunta de por qué no atendió en ese tramo dos llamadas de su consellera de Interior, Salomé Pradas, en los momentos más difíciles de aquella jornada. En dichos intentos de comunicación, Pradas quiso informarle sobre el envío de la alerta a la ciudadanía que, sin embargo, no llegó a hacerse hasta las 20.11h, cuando ya había numerosos fallecidos.

Una de esas llamadas canceladas fue a las 19.10h. de la tarde, momento en el que Mazón llevaría - según su versión - el móvil en la mochila. Sin embargo, para cancelar una llamada tienes que realizar esta acción directamente desde el teléfono móvil. Por tanto, no lo llevaría en la mochila.

El momento en que se supo que había fallecidos

Sobre el momento en que se supo que había fallecidos, que Mazón situó en el Congreso "bien entrada la madrugada", la jueza indica que "difícilmente se puede fijar a partir de la madrugada del 30 de octubre", y recuerda las declaraciones que hizo el propio president en el Centro de Emergencias a las 00:35 horas, cuando dijo que había víctimas.

Señala además que, antes de eso, se ha documentado que el Centro de Coordinación de Emergencias solicitó a las 20:35 horas la movilización de la UME en la totalidad de la provincia de Valencia, solicitud en la que "se hizo constar de forma expresa que ya existían fallecidos".

Añade que, en la documentación remitida por la Conselleria de Emergencias al Juzgado, consta una anotación de que en el Centro de Emergencias a las 00:31:37 horas se da preaviso a la directora del Instituto de Medicina Legal de la provincia de Valencia de la previsión de la activación del protocolo de múltiples víctimas" anotación que fue comunicada al grupo permanente de SMS a las 00:31:47 horas.

La comisión de Les Corts

La jueza considera que la relevancia para la instrucción de la comparecencia de Mazón ante la comisión de Les Corts Valencianes "es ciertamente menor, pero se ha de admitir igualmente", en primer lugar porque la comparecencia en una comisión parlamentaria se sujeta a la obligación de decir verdad, y por tanto tiene una relevancia "claramente distinta" a las manifestaciones en declaraciones públicas o por entrevistas.

En segundo lugar, considera que la comparecencia en Les Corts se convierte en "elemento de prueba pertinente", atendiendo a las facultades que corresponden al president y las manifestaciones que hizo sobre la toma de decisiones en el Cecopi, "que expresó que le es ajeno, o el envío del mensaje Es-Alert a las 20:11 horas".