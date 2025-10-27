La jueza pide a Les Corts el listado de llamadas de Mazón el día de la dana

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, habla por teléfono móvil durante una sesión plenaria en Les Corts Valencianes.

La investigación judicial sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó graves daños y centenares de víctimas mortales en la Comunidad Valenciana, da un nuevo paso. La magistrada del Juzgado de Instrucción de Catarroja que instruye la causa ha acordado solicitar oficialmente a Les Corts Valencianes el listado de llamadas del president de la Generalitat, Carlos Mazón, correspondiente a aquel día.

Esta información ya fue remitida por Presidencia de la Generalitat a la comisión de investigación parlamentaria creada en Les Corts para analizar la gestión de la emergencia. La jueza considera, por tanto, que "el listado de llamadas que se pretende recabar se trata de un documento público", una circunstancia que permite su incorporación al procedimiento penal.

La petición se realiza además antes de la declaración como testigo de Maribel Vilaplana, periodista y pareja del president, citada para el próximo 3 de noviembre. Vilaplana fue una de las últimas personas que estuvo con Mazón el día de la tragedia, ya que ambos compartieron una comida en un restaurante de Valencia.

Nuevos requerimientos a Emergencias y a una productora



En paralelo, la magistrada ha dictado otras diligencias de investigación. En concreto, ha vuelto a requerir información a la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), el organismo público que coordina los bomberos y servicios de emergencia autonómicos, para que informe si existen otras grabaciones o comunicaciones del día de la DANA distintas a las ya remitidas al juzgado.

Del mismo modo, la jueza ha pedido de nuevo a la productora audiovisual contratada por la Conselleria de Emergencias que entregue los vídeos originales correspondientes a las grabaciones que ya aportó previamente, con el fin de verificar su autenticidad e integridad.

