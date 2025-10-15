¿Con quién habló Mazón el día de la dana?: sin llamada a Feijóo hasta las 21.17 horas

Dos llamadas a Feijóo, la primera de ellas a las 21.17 horas, cuando las riadas ya se habían cobrado múltiples vidas. Este es uno de los datos que se deprenden del listado de comunicaciones de Carlos Mazón durante el día de la dana. El president de la Generalitat Valenciana ha remitido este miércoles a la comisión de investigación que se desarrolla en Les Corts una lista con un total de 26 llamadas -telefónicas y vía WhatsApp- que se produjeron el nefasto 29 de octubre de 2024.

La Conselleria de Presidencia ha trasladado esta información, pero con varios puntos a tener en cuenta. Se tratan de llamadas efectuadas desde el móvil del mandatario valenciano, pero también desde el de un colaborador, cuestión argumentada por el momento "cuando los problemas técnicos ocasionados por la dana le impedían utilizar su móvil corporativo". Además, el listado se ciñe a una franja horaria muy concreta, entre las 17:37 horas y las 23:29 horas.

Otra de las claves que acompaña a la lista es que esta solo recoge las llamadas que él hizo. Según recoge la Cadena SER, el documento entregado no es el de una lista de una factura telefónica sino que es una enumeración. Por tanto, se desconocen aquellas llamadas que pudo haber rechazado o las perdidas.

¿Con quién habló Mazón, cuándo y cuántas veces aquella tarde, según este listado?

Según el mencionado listado, la primera de todas las llamadas fue efectuada a la hoy exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, quien es una de las dos únicas personas con alto cargo de la Generalitat investigadas en la causa penal que se instruye en el Juzgado de Catarroja. Llamó, por primera vez -en la franja horaria de este listado- a la responsable de Emergencias cuando el reloj marcaba las 17:37 horas -la última fue a 20.10 horas, un minuto antes del envío del ES Alert-. Aunque Feijóo aseguró que estuvo siendo informado por Mazón, según el propio listado de Presidencia esa primera comunicación con él no tuvo lugar hasta la noche, a las 21.17 horas.

La segunda y última llamada que recibió Feijóo de Mazón no tardaría en registrarse tras colgar la primera. Apenas unos minutos más tarde, a las 21:31 horas, tendría lugar dicha conversación final. En este sentido, el president valenciano habló en más ocasiones con la por aquel entonces vicepresidenta primera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Lo hizo hasta en tres ocasiones y con una hora de antelación respecto a la primera llamada con el presidente de su partido. También habló dos veces antes con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

De hecho, la última de las llamadas del listado que ha facilitado Mazón, a las 23.39 horas, es con el único presidente de una comunidad autónoma que figura entre las comunicaciones facilitadas. Y no se trata de uno del mismo signo político o de regiones limítrofes, sino que se trata del lehendakari vasco, Imanol Pradales, en lo que parece una respuesta a un whatsapp del político del PNV de las 23:11 horas. Las siguientes son todas las personas y horas en las que contactó Mazón en la tarde de la dana:

Salomé Pradas (exconsellera de Emergencias): 17.37, 18.16, 18.25, 18.30, 19.43 y 20.10 horas.

(exconsellera de Emergencias): 17.37, 18.16, 18.25, 18.30, 19.43 y 20.10 horas. Vicent Mompó (presidente de la Diputación de Valencia): 17.46, 18.25 y 18.27 horas.

(presidente de la Diputación de Valencia): 17.46, 18.25 y 18.27 horas. Jordi Mayor (alcalde de Cullera): 18:28 horas.

(alcalde de Cullera): 18:28 horas. Francisco González (director general de Comunicación y Promoción Institucional): 18.48 horas.

(director general de Comunicación y Promoción Institucional): 18.48 horas. Miguel Barrachina (síndic del Grupo Parlamentario Popular): 18.57 horas, en dos ocasiones.

(síndic del Grupo Parlamentario Popular): 18.57 horas, en dos ocasiones. José Manuel Cuenca (secretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación): 19:34 horas.

(secretario autonómico del Gabinete del y Comunicación): 19:34 horas. Pilar Montes (directora general de la secretaría del Gabinete del President ): 19.42 horas.

(directora general de la secretaría del Gabinete del ): 19.42 horas. María Jesús García (directora general de Relaciones Institucionales): 19.44 horas.

(directora general de Relaciones Institucionales): 19.44 horas. Teresa Ribera (exvicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica): 20.22 -y desde el teléfono de su colaborador-, 20:55 y 21:03 horas.

(exvicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica): 20.22 -y desde el teléfono de su colaborador-, 20:55 y 21:03 horas. María Jesús Montero (vicepresidenta y ministra de Hacienda): -ya habiendo llegado a la reunión del Cecopi tras el episodio del restaurante El Ventorro- 20.55 y 21.03 horas.

(vicepresidenta y ministra de Hacienda): -ya habiendo llegado a la reunión del Cecopi tras el episodio del restaurante El Ventorro- 20.55 y 21.03 horas. Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del Partido Popular y jefe de la oposición): 21.27 y 21.31 horas.

(presidente nacional del Partido Popular y jefe de la oposición): 21.27 y 21.31 horas. José María Álvarez-Pallete (expresidente de Telefónica): 21.33, 22.12, 22.28 y 22.37 horas.

(expresidente de Telefónica): 21.33, 22.12, 22.28 y 22.37 horas. Imanol Pradales (lehendakari del Gobierno vasco): 23.39 horas.

