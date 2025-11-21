Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El repaso de Anna Bosch a quienes dicen que "la dictadura de Franco no estuvo tan mal" es para incluirlo en los libros de texto
Política

"Y ahora seguid criticando a los gobiernos democráticos".

Rodrigo Carretero
La periodista Anna Bosch.YOUTUBE RTVE

Anna Bosch, histórica periodista y corresponsal de TVE, ha dado un repaso de tres minutos a todos aquellos que en los últimos tiempos aseguran que la dictadura de Franco no fue tan mala o, directamente, creen que aquellos años eran mejores que los actuales.

Todo ello en unos días en que las encuestas reflejan un aumento del número de españoles que ven con buenos ojos el régimen de Franco. Por ejemplo, una cuarta parte de los jóvenes ve preferible en determinadas circunstancias un régimen autoritario, según la encuesta monográfica del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. Además, una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha reflejado que para un 21,3% de la población aquellos años fueron "buenos o muy buenos".

"De entrada: si eres mujer, que sepas que nunca, nunca, nunca, alcanzabas la mayoría de edad. Porque aunque tuvieras 25 o 30 años, si querías tener tu propia cuenta bancaria, es decir, tener y manejar tu propio dinero, necesitabas la autorización de tu padre o de tu marido, de un hombre que tenía potestad sobre ti, lo mismo si querías un pasaporte para poder viajar fuera de España", recuerda Anna Bosch en un vídeo que ha subido a su canal de TikTok.

"Necesitabas el consentimiento de tu papá o de tu señor marido porque tú nunca, nunca, nunca, dejabas de ser un ser dependiente. Además, tampoco tenías derecho, estaban prohibidos, los métodos anticonceptivos porque el sexo solo se toleraba, era legal, dentro del matrimonio y además tenías que aceptar tantos embarazos, hijos, que te llegaran", subraya.

"Vivir siempre con miedo"

La periodista incide en que eso son simplemente algunas cosas que ella recuerda de aquella época y subraya: "Yo, que solo viví lo que llamaron el tardofranquismo, que lo llamaron dictadura blanda porque no era tan dura". 

"Tal día como hoy mi madre por teléfono le decía a la suya que estaba loca porque había descorchado una botella de champán porque mi abuela celebraba que el dictador había muerto y mi madre tenía miedo de que algún vecino lo hubiese oído, se hubiese enterado, y la denunciara", rememora Bosch.

"Estaban prohibidas las manifestaciones"

La periodista insiste en que "eso es una dictadura y eso fue, entre otras muchas cosas, también la dictadura de Franco": "Vivir siempre con el miedo a que, por algo que habías dicho, hecho, una música que habías escuchado en casa, alguien te denunciara como persona anti-española". 

"Podría añadir, por ejemplo, que yo de pequeñita recuerdo perfectamente haber visto a la policía montada cargar contra manifestantes que simplemente decían: Seat, Seat, Seat. El nombre de la fábrica en la que trabajaban. Porque estaban prohibidas las manifestaciones, como estaba prohibida cualquier forma de crítica al gobierno. Y ahora seguid criticando a los gobiernos democráticos y pensad que una dictadura es mejor", asevera. 

