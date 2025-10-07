Llega a España el otro grupo de activistas españoles de la flotilla de Gaza: solo queda una por volver

El segundo grupo de activistas españoles que viajaban a Gaza en la Flotilla Global Sumud, interceptada ilegalmente por Israel la semana pasada, han llegado este lunes por la noche a España. Han sido 27 personas las que han aterrizado en varios aeropuertos, como el de Madrid, el de Barcelona o el de Bilbao, después de su deportación desde Tel Aviv y hacer una escala en Atenas, donde les esperaba un avión militar español para traerlos de vuelta.

Este segundo grupo de activistas de la Flotilla se une a los otros 21 que ya volvieron ayer, domingo, después de pasar varios días detenidos en la cárcel de Ketziot, prisión israelí de alta seguridad, en la que denuncian haber sido víctimas de maltrato y humillaciones. "Nos han pegado, nos han arrastrado, nos han atado de pies y manos", denunciaban en Barajas.

Con el segundo grupo de activistas, ya son 48 los que han regresado a España desde que la semana pasad, el Ejército de Israel abordase las cerca de cuarenta embarcaciones de la Flotilla por Gaza, en la zona de exclusión fijada por el Gobierno de Netanyahu, a unas 40 millas náuticas de la Franja. Sin embargo, todavía falta el regreso de una activista, Reyes Rigo, para que todos los españoles hayan vuelto. Rigo, aún permanece detenida en Israel después de que se las autoridades prorrogasen su arresto en Ketziot por, presuntamente, morder a una funcionaria durante su reclusión.

El avión A-400 de la Fuerza Aérea Española que trasladó a parte de los activistas desde Atenas ha aterrizado en Madrid-Barajas a las 23:12 horas, según el portal FlightRadar, que registra vuelos en todo el mundo. La aeronave había partido horas antes de Zaragoza con la misión de repatriar al grupo completo, aunque algunos decidieron viajar en vuelos comerciales.

En la terminal 2 de Barajas, centenares de personas aguardaban su llegada con banderas palestinas y pancartas de bienvenida. Entre los cánticos se escucharon frases como “¡Las niñas de Gaza no son una amenaza!”, “¡No es una guerra, es un genocidio!”, “¡Viva Palestina libre!” o “¡Gaza aguanta, el mundo se levanta!”. También se oyeron consignas más políticas: “¡Israel asesina, Europa patrocina!” y “¡Palestina vencerá!”.

Al aeropuerto acudieron, como ya lo hicieron el domingo, la ministra de Sanidad, Mónica García, junto a Ione Belarra e Irene Montero, de Podemos, para recibir a los deportados.

Una docena de activistas catalanes aterriza en Barcelona

Casi a la misma hora, una docena de miembros catalanes de la flotilla Global Sumud ha aterrizado en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, tras hacer escala en Atenas y acogerse a la posibilidad de viajar directamente a Catalunya.

Entre ellos se encuentran la diputada de la CUP Pilar Castillejo, el dirigente del partido y miembro del Sindicat d’Habitatge de Cassoles, Adrià Plazas, el sindicalista de la CGT Saturnino Mercader y Curro Rodríguez, del Sindicat de Barri del Poble Sec.

Fuentes del Departament de UE y Acción Exterior han explicado que, en coordinación con el Gobierno central, facilitaron que los catalanes que lo desearan pudieran volar directamente a Barcelona. El conseller Jaume Duch se mantuvo en contacto con los miembros de la flotilla y sus entornos “tanto durante la travesía como desde la interceptación y detención” por parte de Israel.

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha destacado en redes sociales la cooperación entre administraciones y ha felicitado “al cónsul general de España en Tel Aviv por su trabajo y al conjunto del cuerpo diplomático del Ministerio”.

Un regreso casi completo

Con esta segunda operación de repatriación, España ha completado el regreso de 48 de los 49 activistas que viajaban en la flotilla interceptada. El domingo ya habían aterrizado en el país los primeros deportados, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el concejal de ERC Jordi Coronas.

La flotilla Global Sumud navegaba hacia Gaza con el objetivo declarado de romper el bloqueo israelí y entregar ayuda humanitaria. Tras su interceptación, los tripulantes y pasajeros fueron detenidos y posteriormente deportados. La única activista que sigue bajo custodia israelí continúa a la espera de una decisión judicial sobre su caso.