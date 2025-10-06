Israel libera a otros 27 españoles que viajaban en la Flotilla pero retiene a una activista por "morder" a una doctora

E gobierno de Israel ha liberado durante este lunes a otros 27 activistas españoles que participan en la misión humanitaria a bordo de la Sumud Global Flotilla, pero de acuerdo con la información adelantada por El País, el régimen de Netanyahu ha decidido mantener retenida a una de ellas por supuestamente, haber mordido a una doctora israelí mientras le realizaba un examen médico.

Estos 27 liberados se suman al grupo de 21 activistas que llegaron este domingo a Madrid tras estar retenidos en Israel durante varios días de la pasada semana. Según los testimonios de algunos de los integrantes, el ejército israelí cometió ciertos actos de violencia contra ellos, aunque por el momento, el Gobierno permanece a la espera para dilucidar e investigar sobre lo ocurrido.

De hecho, el propio ministro de Exteriores español, José Manuel Albares ha señalado en la mañana de este lunes ante los medios que el Gobierno mantiene prudencia al respecto y no se pronunciará hasta que todos los activistas se encuentren de camino hacia España y "estén todos sentados en el avión y en el aire".

Además de estos 27 españoles, que serán recogidos en Atenas por un avión fletado por el Gobierno de España y a los 21 que llegaron ayer a España, Israel ha confirmado que otros 171, entre los que se encuentra la activista Greta Thunberg, han sido deportados a Grecia y Eslovaquia.

