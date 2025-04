Maíllo (IU) da por cerrada la crisis del armamento israelí, pero advierte: "Estaremos atentos"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha sido uno de los contrapesos clave en el marco de la crisis que se reabrió en el Gobierno de coalición progresista, al trascender que el Ministerio de Interior no había rescindido finalmente el acuerdo de compraventa de 15 millones de balas a una empresa israelí que se había comprometido a anular. Tras conocer que el propio presidente del Gobierno ha intervenido ordenando esa rescisión, Maíllo da la crisis por salvada sin tener que cobrarse la cabeza de Grande-Marlaska.

El propio Maíllo lo ha explicado en declaraciones, esta tarde, al programa 'Al Rojo Vivo' de La Sexta, que ha comenzado indicando que valoran "positivamente" el desenlace de este choque. "Es lo que lleva IU pidiendo desde que surgió este desacuerdo e incumplimiento", señaló el responsable federal de IU, recordando que en su formación "no veíamos otra salida que la de rescindir el contrato".

Maíllo ha señalado que "al rectificar, damos por concluido este asunto", si bien a insistencia de las preguntas de los periodistas ha dejado más detalles. "Lo importante es que no haya compraventa de armamento de Israel. Y eso es lo que nos interesa, lo demás es complementario", ha indicado, para volver a recibir la pregunta clave tras la intervención de Pedro Sánchez en el conflicto. Maíllo, que pidió la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ¿la sigue reclamando?

El Gobierno rescinde de forma unilateral el contrato de compra de balas a Israel "Por razones de interés general", aseguran desde Moncloa. El ala socialista busca así calmar a Sumar tras sus críticas por la adjudicación.

"Cuando a ti te rectifican tú tienes que hacértelo mirar"

"Creo que de aquí se sacan muchas conclusiones, cuando a ti te rectifican tú tienes que hacértelo mirar", ha deslizado, dejando entrever su malestar con dicho ministerio del ala socialista. Preguntado también sobre si realmente IU estaba dispuesta a abandonar el Ejecutivo de coalición, Maíllo se ha mostrado en la misma línea que la de las últimas horas: "Mire nosotros no lo hemos dicho nunca, pero lo que sí dijimos es que no íbamos a pasar por el aro. No íbamos a aceptar una solución que no fuese la que ha ocurrido".

Tampoco ha ocultado el máximo responsable de IU de que "somos conscientes del avance de la reacción y autoritarismo desde EEUU a la UE" y que en ese contexto el Gobierno de coalición en España tiene un gran valor. También ha corroborado que la situación volvería a ser igual de grave si se produce un episodio similar de nuevo, y eso atañe a cualquier compra de este tipo a Israel: "No se circunscribe a los 15 millones de balas para la Guardia Civil, se circunscriben a todos los contratos que tengan que ver con empresas israelíes. Estaremos atentos al cumplimiento del acuerdo".

Antes de finalizar, Maíllo ha dejado un mensaje a modo de reflexión, sobre las relacioens de España con el Gobierno ultra de Netanyahu: "No es sostenible tener contacto con un Gobierno y Estado genocida [a lo largo de la entrevista no le ha temblado el pulso en calificar de genocidio lo que ocurre en Gaza]. Ahí no hay matices posibles y eso define las coordenadas morales de un Gobierno, las coordenadas morales de un país".