El examen definitivo del Mundial 2026: ¿has estado realmente atento a lo que ha pasado dentro y fuera del campo?

Ha pasado en un suspiro, pero el Mundial arrancó el 11 de junio. Han sido 39 días de competición, con 3 países organizadores, 16 sedes y 48 selecciones participantes. Fútbol a todas horas, un verdadero privilegio para los amantes del deporte rey.

Hay quien solo ve los partidos de la selección española, otros que ni siquiera prestan atención a un solo encuentro. Y luego, los auténticos aficionados, que no se despegan de la pantalla hasta que balón deja de rodar en la final.

Si eres de estos últimos seguro que no te has perdido ni un solo detalle. Ya sabes que el Mundial no es únicamente fútbol. Y menos en una edición donde gran parte de los partidos han tenido lugar en Estados Unidos. La política también juega. Que se lo pregunten a la selección belga y a su polémica con Donald Trump. O a Irán. O a los ingleses y argentinos.

La Copa del Mundo también es un evento propicio para influencers y famosos de cualquier tipo. Muchos de ellos se han dejado ver en las gradas de los estadios. Actores y actrices, youtubers, cantantes, deportistas en activo y ya retirados...

Por supuesto, también ha habido grandes instantes puramente futbolísticos. Partidos épicos, prórrogas a las que ningún aficionado hubiera puesto fin, héroes inesperados, tandas de penalti que eliminan al conjunto favorito de la eliminatoria o aficiones que se han ganado la simpatía de todo el planeta.

Si has visto todo el Mundial seguro que reconoces cada una de estas situaciones. Pero ¿serías capaz de aprobar un examen? Y nada de una prueba sencillita. Una serie de preguntas para aquellos que han estado atentos desde el primer hasta el último minuto.

El examen del Mundial de El HuffPost

Ponte a prueba con nuestro examen. Ojo, no será suficiente con tener conocimientos sobre la selección española. Debes esforzarte para obtener un buen resultado.

¿Cuántas has sido capaz de acertar? Si no se te ha dado demasiado bien tendrás que esperar al siguiente Mundial. España es uno de los organizadores en 2030, quizás te resulte más fácil.